Il segretario provinciale del Partito Democratico di Avellino, Marco Alaia, ha nominato i componenti della segreteria provinciale, assegnando le deleghe relative ai diversi ambiti di intervento e di iniziativa politica del partito.

Una squadra chiamata a contribuire alla definizione delle proposte programmatiche del Partito Democratico irpino, a rafforzarne il radicamento territoriale e ad alimentare il confronto con i circoli, gli amministratori locali, le rappresentanze sociali ed economiche e le comunità.

Di seguito la composizione della segreteria provinciale e le relative deleghe:

Marco Santo Alaia – Segretario provinciale

Ciriaco Morano – Tesoriere

Adriana Guerriero – Responsabile Organizzazione

Stefania Di Cecilia – Enti locali

Teresa Mele – Giustizia, legalità e trasparenza

Pellegrino Palmieri – Attività produttive (industria, manifattura e artigianato)

Gabriele Santoro – Commercio e servizi avanzati

Giovanni Maria Chieffo – Agricoltura e ambiente

Felice Argenio – Biodiversità e valorizzazione del patrimonio naturale

Lorenzo Melillo – Risorse idriche

Annamaria Oliviero – Pari opportunità

Ida Iasi – Welfare e terzo settore

Giuseppe Rosato – Salute e sanità

Leonardo Festa – Scuola

Luigi Zarrilli – Università e ricerca

Claudio Petrozzelli – Infrastrutture e servizi

Mario Dello Russo – Lavoro

Maurizio Giovanniello – Pianificazione territoriale e urbanistica

Gerardo Capodilupo – Aree interne

Fabio Galetta – Giovani e formazione politica

Antonio Gengaro – Politiche dell’Area Vasta di Avellino

Giuseppe Nista – Relazioni sindacali

Oltre alla nomina della segreteria provinciale, il segretario Alaia ha provveduto a riconfermare Antonella Esperto nel ruolo di portavoce delle Donne Democratiche della Federazione provinciale di Avellino.

«Sono particolarmente orgoglioso delle scelte compiute, che rivendico nella loro interezza – dichiara il segretario provinciale Marco Alaia – Ho inteso costruire una squadra nella quale competenze, esperienze e sensibilità diverse possano concorrere ad un progetto politico comune. Sono convinto che il contributo di ciascuno saprà dare ulteriore impulso all’attività della nostra federazione, rafforzandone la capacità di elaborazione e di proposta sui grandi temi che riguardano il presente e il futuro dell’Irpinia.

“Vogliamo un Partito Democratico che sia sempre più un punto di riferimento per i cittadini e per le nostre comunità – aggiunge il segretario provinciale – capace di ascoltarne le istanze, interpretarne i bisogni e tradurli in iniziativa politica. La sfida che abbiamo di fronte è quella di costruire un partito aperto, presente sui territori, autorevole nella proposta e capace di alimentare la partecipazione”.

«Ai componenti della segreteria chiedo di interpretare la delega loro affidata non soltanto come una responsabilità individuale, ma come parte di un impegno collettivo. A tutti loro rivolgo il mio augurio di buon lavoro, nella consapevolezza che ci attende un percorso importante da costruire insieme», conclude Alaia.