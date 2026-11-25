«Abbiamo appreso dalla stampa la composizione della nuova segreteria provinciale del Partito Democratico di Avellino, annunciata dal segretario Marco Alaia. Non condividiamo il metodo con cui si è arrivati a questa decisione e ribadiamo che a quella composizione non abbiamo dato il nostro assenso. Nessun membro di Radici e Futuro farà parte della segreteria provinciale. Come area politica, rinunciamo a qualsiasi incarico o delega.

Avremmo preferito celebrare il congresso e confrontarci apertamente sulle diverse idee di partito. Abbiamo scelto, per senso di responsabilità, di ritirare la nostra lista per dare vita a una gestione unitaria. In questi mesi abbiamo fatto un passo indietro su diversi punti di quell’accordo, rinunciando anche a ruoli che l’intesa prevedeva per la nostra area. Lo abbiamo fatto perché ci interessava dare un contributo politico e perché credevamo che l’unità si potesse costruire attraverso il confronto e le decisioni condivise. Il modo in cui si è arrivati alla composizione della segreteria ha tradito quello spirito e ha mostrato quanto poco si sia tenuto conto del nostro percorso e delle proposte che in questi mesi abbiamo cercato di condividere. Per noi l’accordo unitario è definitivamente chiuso. Radici e Futuro assume il proprio ruolo di minoranza all’interno del PD irpino.

La distanza riguarda il modo stesso di intendere il partito. Per noi un partito vive della partecipazione democratica, del rispetto della dignità di ogni iscritto e del confronto nei circoli e negli organismi dirigenti. È così che si costruisce una prospettiva comune. Nel PD irpino vediamo invece decisioni maturate in cerchie ristrette e comunicate a cose fatte. A questa gestione padronale del partito non intendiamo prestare il nostro assenso.

Sappiamo di essere una voce fuori dal coro e siamo consapevoli che a molti la nostra scelta potrà sembrare incomprensibile. La nostra storia politica e le ragioni per cui continuiamo a impegnarci nel PD ci portano in una direzione diversa. Rispettiamo le posizioni di ciascuno e auguriamo buon lavoro a chi ha accettato di far parte della segreteria. Noi continueremo a lavorare nel partito, con l’ambizione di costruire, insieme a chi condivide questa idea, una strada diversa per il PD irpino». A dichiararlo Radici e Futuro – Componente del Partito Democratico Irpino.