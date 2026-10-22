PD Avellino, l’iniziativa “Non solo giovani” per rilanciare la partecipazione politica

Una partecipazione significativa, idee e nuove energie per rilanciare l’impegno politico delle giovani generazioni. È il segnale emerso dall’iniziativa “Non solo giovani. Una generazione che resta e partecipa”, promossa da Claudio Petrozzelli e svoltasi ieri pomeriggio presso la sede provinciale del Partito Democratico di Avellino.

All’incontro, aperto dai saluti del segretario provinciale Marco Alaia, hanno preso parte Ludovica Gentile, segretaria nazionale dei Giovani Democratici, Stefano Orlacchio, presidente dei Giovani Democratici della Campania, e Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale.

La Federazione provinciale del PD di Avellino accoglie con grande favore l’iniziativa, considerandola un primo passo verso il rilancio dei Giovani Democratici sul territorio irpino.

«Quello di ieri è stato un incontro importante, per la partecipazione e soprattutto per la qualità degli interventi – dichiara Marco Alaia, segretario provinciale del PD di Avellino –. Abbiamo ascoltato ragazze e ragazzi che si avvicinano alla politica con entusiasmo, idee e voglia di incidere. Giovani profondamente legati alle proprie comunità, che scelgono di praticare la restanza, non come semplice decisione di rimanere, ma come volontà di contribuire concretamente al futuro del territorio».

«Mi auguro che questa iniziativa segni l’avvio di un percorso capace di restituire centralità alle nuove generazioni nella vita del Partito Democratico. Al lavoro degli amministratori e all’attività istituzionale devono necessariamente affiancarsi il dinamismo dei militanti, il coinvolgimento degli iscritti e la vitalità dei circoli. Sono componenti essenziali di una comunità politica che vuole essere presente nella società, interpretarne i bisogni e costruire risposte credibili».

«In una provincia che continua a fare i conti con lo spopolamento e la partenza di tanti ragazzi, incontrare giovani disposti a mettersi in gioco rappresenta un motivo di fiducia. Abbiamo bisogno del loro sguardo, della capacità di innovare e anche di mettere in discussione schemi consolidati. Non devono essere soltanto destinatari delle nostre proposte, ma protagonisti delle scelte e dell’elaborazione politica».

«L’auspicio è che da questa esperienza nasca un impegno stabile, capace di coinvolgere nuovi militanti e rafforzare la presenza del PD nelle comunità irpine. Un partito aperto, radicato e rappresentativo, che sappia valorizzare le energie della società, è anche la condizione per contribuire alla costruzione di un’alternativa di governo per il Paese», conclude Alaia.