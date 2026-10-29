Tragedia sfiorata sul Raccordo Avellino-Salerno: camion urta e danneggia un cavalcavia, traffico paralizzato

Momenti di paura nel pomeriggio lungo il raccordo Avellino-Salerno, a causa di un grave incidente che ha generato la paralisi del traffico all’altezza di Baronissi. Durante il tragitto verso nord, un camion con a bordo un escavatore ha agganciato la parte inferiore del ponte al km 6,350, causando il crollo immediato di calcinacci e materiale cementizio sulla strada. I detriti hanno centrato una vettura in transito, danneggiandola: fortunatamente, non si sono registrati feriti. Ad intervenire tempestivamente sul posto, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.