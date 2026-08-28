Paura nella notte a Grottolella: centauro si schianta contro un muro

Notte di paura a Grottolella: poco dopo la mezzanotte, un centauro di 33 anni ha perso il controllo del mezzo che conduceva in via De Gasperi e si è schiantato violentemente contro un muro a bordo strada. Il forte boato dell’impatto ha allarmato immediatamente residenti ed esercenti della zona, accorsi tempestivamente sul luogo del sinistro. Grazie al loro pronto intervento, hanno prestato i primi soccorsi al giovane in attesa dell’arrivo dei sanitari. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha disposto il trasporto del 33enne in ospedale per le cure necessarie.