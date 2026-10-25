Paternopoli celebra i 106 anni di nonna Maria Lapio: è la cittadina più longeva

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La comunità di Paternopoli celebra oggi i 106 anni di Maria Lapio, la cittadina più longeva del paese. Un traguardo straordinario che racchiude un secolo di storia, affetti e ricordi indelebili. Per l’occasione, l’Amministrazione comunale ha voluto stringersi attorno alla centenaria con un messaggio d’affetto a nome di tutta la cittadinanza:

«A Maria Lapio giungano gli auguri più sinceri e affettuosi da parte dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità, con l’augurio di trascorrere ancora tanti momenti di serenità, circondata dall’amore dei suoi cari. Buon 106° compleanno, nonna Maria!»

A nonna Maria giungano anche i più sentiti e affettuosi auguri da parte di tutta la redazione di Irpinianews.