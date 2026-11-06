Partito Democratico, il circolo Foa-Jotti riparte: eletti i nuovi vertici

Si è svolto ieri il Congresso del Circolo PD Foa-Jotti di Avellino. Riprende la politica dello storico circolo cittadino del Partito Democratico.

Una comunità fatta di compagne e compagni impegnati nella città di Avellino nel mondo del lavoro, delle professioni e del sociale che vivono la città ogni giorno e che dedicano il proprio impegno per costruire quella che si è sempre definita la bella politica.

Per questo si pongono come propositiva collaborazione per l’amministrazione cittadina a mezzo di relazioni e sinergie con gli altri circoli cittadini, con la segretaria provinciale del partito, perchè diventi ancora di più traino di una città che merita un’attenzione maggiore e diversa rispetto a quella degli ultimi anni. Un impegno ulteriore che diventa imprescindibile dalla nascita di un coordinamento dei circoli cittadini del PD.

Il Congresso ha eletto i nuovi organismi dirigenti del Circolo Vittorio Foa – Nilde Jotti: Segretario – Vincenzo Petruzziello, Presidente – Giovanni Guerriero, Direttivo – Angelo Marciano, Maria Pia Ficociello, Emanuela Albanese.