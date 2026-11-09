Partenio Creative Hub, un nuovo futuro per sei comuni

Giovedì 12 novembre, alla Casa dell’Architettura, Acquario Romano, ci sarà un confronto sul progetto Partenio Creative Hub, che punta a trasformare l’ex Albergo Scuola, oggi abbandonato da circa trenta anni, in un hub multifunzionale per cultura, formazione e impresa. L’appuntamento rientra in Jazz’Inn Capitale, decima edizione, che si terrà a Roma dal 9 al 13 novembre, dedicata a “Umanità Aumentata, Persone oltre la Tecnologia”.

Progetto che coinvolge la Regione Campania, i Comuni di Summonte, Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto d’Alpinolo, Pietrastornina e Sant’Angelo a Scala, con il coordinamento metodologico della Fondazione Ampioraggio.

La visione è mettere in relazione cultura, turismo, formazione e impresa per costruire un’economia territoriale capace di attrarre investimenti e di offrire aigiovani, nuove ragioni per restare o tornare. L’ex Albergo Scuola, è il punto di partenza fisico di un percorso più ampio, fare del Partenio, un laboratorio di rigenerazione delle aree interne, valorizzando patrimonio pubblico, competenze e identità dei luoghi.

Il progetto si articola in quattro aree di interesse: formazione, impresa e innovazione, cultura e produzione creativa, ospitalità e comunità.

Il sindaco di Summonte, Ivo Capone: “Un’occasione per trasformare il vuoto e lo spopolamento in un ecosistema giovanile stabile, capace di attrarre talenti e di valorizzare l’identità del territorio”.