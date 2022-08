Parlamentarie 5S, cresce l’attesa. Gubitosa sicuro del posto

Votazione online ieri per i 5 Stelle chiamati a scegliere i candidati alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre attraverso le parlamentarie che hanno dato la parola direttamente alla base del Movimento.

Nelle prossime ore si conosceranno i risultati della consultazione interna.

I nomi che saranno restituiti dal voto andranno a comporre i listini del proporzionale per Camera e Senato, mentre i candidati nei collegi uninominali saranno indicati direttamente dal presidente Giuseppe Conte.

Sono 14 gli irpini in corsa tra i circa 2.000 aspiranti. Tra questi anche il deputato uscente Michele Gubitosa che, a prescindere dall’esito delle votazioni di ieri, è già tra i nomi certi in corsa per un collegio proporzionale della Camera, probabilmente il Campania 2, Avellino-Salerno.

Michele Gubitosa figura nell’elenco dei fedelissimi di Conte che saranno chiamati a guidare un listino del proporzionale.