Parco Regionale del Partenio, effettuati numerosi controlli di prevenzione presso l’area protetta

A seguito del recente episodio relativo alle incursioni di alcuni quad presso l’area naturale protetta di Campo Maggiore a Montevergine (AV), nel Parco Regionale del Partenio, è stato predisposto un servizio di monitoraggio e prevenzione lungo il tragitto del baianese tra i Comuni di Avella (AV) e Roccarainola (NA), lungo le arterie stradali che conducono alla predetta area naturale ed inoltre lungo il tragitto della SS 347, tramite l’impiego di pattuglie della locale Questura, del Commissariato di P.S. di Nola (NA), della Sezione Polizia Stradale di Avellino e della Polizia Locale di Mercogliano (AV).

Nel corso del predetto servizio, sono stati effettuati numerosi controlli lungo le predette arterie stradali volti a prevenire l’accesso all’area faunistica protetta da parte dei mezzi predisposti per i percorsi fuoristrada; tale attività ha permesso di identificare diversi veicoli e conducenti ed elevare alcune sanzioni al Codice della strada.