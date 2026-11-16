Parco del Partenio, Iovino punta sui giovani e sul turismo rurale: «Castagne e nocciole, radici del nostro futuro»

“Radici che generano futuro”. E’ il filo rosso che, da anni, è la strada maestra dell’Ente nelle sua azione di tutela e sviluppo del territorio, un leit motiv che ha caratterizzato anche gli ultimi giorni di attività di Francesco Iovino, da sempre in prima linea nella valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale.

Non è un caso, infatti, l’ingresso del Presidente del Parco nel Comitato Scientifico del Liceo “Publio Virgilio Marone” di Avellino, un organismo pensato per rafforzare il dialogo e la collaborazione tra la scuola e le realtà culturali, scientifiche, accademiche, istituzionali ed economiche del territorio. «I giovani – afferma Iovino – non sono soltanto il nostro futuro ma il presente e a loro dobbiamo affidare tutti gli strumenti necessari per avviare insieme percorsi di crescita per l’Irpinia e la Campania». Un concetto chiarito anche nel corso del convegno tenutosi sabato a Monteforte Irpino, un dibattito su nocciole e castagne nell’ottica del turismo rurale per il rilancio delle aree interne, al quale ha partecipato, tra gli altri, anche l’onorevole Maurizio Petracca. «Castagne e nocciole – sostiene il Presidente del Parco – non rappresentano soltanto due produzioni agricole, ma sono parte integrante dell’identità del Partenio, della sua economia e del suo paesaggio. La sfida che abbiamo davanti è valorizzare questo patrimonio, creando opportunità per le nostre comunità e soprattutto per le giovani generazioni. In questa prospettiva, l’Ente Parco Regionale del Partenio vuole continuare a svolgere un ruolo attivo, coniugando la tutela dell’ambiente con la valorizzazione delle attività produttive e del turismo sostenibile».

«L’Ente Parco è titolare del marchio registrato “Qualità Partenio”, che comprende, tra i prodotti contemplati, anche castagne e nocciole. Uno strumento che intendiamo valorizzare per rafforzare l’identità delle nostre produzioni e il legame tra agricoltura, territorio e turismo rurale. Il turismo rurale può rappresentare un’importante opportunità per il Partenio. Immagino un territorio nel quale castagne e nocciole diventino il filo conduttore di itinerari che colleghino aziende agricole, borghi, sentieri naturalistici, tradizioni gastronomiche e luoghi di interesse storico e religioso. Un turismo capace di offrire esperienze autentiche, ma soprattutto rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali. Per realizzare tutto questo, però, occorre fare rete. Nessun Comune, nessuna istituzione e nessuna realtà produttiva può affrontare da sola questa sfida. Abbiamo bisogno di una visione comune che coinvolga amministrazioni, agricoltori, associazioni di categoria, operatori turistici e mondo della scuola». «In questo percorso – conclude Iovino – si inserisce anche l’impegno per il riconoscimento IGP della Castagna del Partenio, un obiettivo che merita attenzione e collaborazione perché può contribuire a rafforzare l’identità e la riconoscibilità delle nostre produzioni. Come Ente Parco siamo disponibili a favorire questo dialogo e a contribuire, nell’ambito delle nostre competenze, alla costruzione di progettualità condivise». In conclusione, nell’ambito del convegno, il Presidente Iovino, vista l’importanza delle tematiche trattate, si è impegnato a organizzare il secondo tempo dell’iniziativa tenutasi a Monteforte Irpino.