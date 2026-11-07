Parco del Partenio, inaugurata la nuova sede nel bene confiscato: da casa del malaffare a presidio dell’ambiente

«La Camorra toglie e distrugge, lo Stato restituisce e valorizza». Con queste parole il Presidente dell’Ente Parco Regionale del Partenio, Franco Iovino, ha espresso l’orgoglio e la soddisfazione delle istituzioni per l’inaugurazione della nuova sede dell’Ente. Un presidio fondamentale per il territorio, situato in via Acqua delle Noci a Monteforte Irpino, all’interno di un immobile sottratto alla criminalità organizzata.

L’evento rappresenta un momento tanto simbolico quanto concreto che suggella la vittoria della legalità: la riconversione del bene confiscato in una “casa per la tutela ambientale” trasforma un simbolo di sopraffazione in un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile del territorio nonché per i cittadini che lo abitano.

Il Presidente Iovino ha inoltre tracciato le priorità dell’Ente per i prossimi mesi, focalizzandosi sul rafforzamento del presidio del territorio. Non disponendo allo stato attuale di un corpo di vigilanza interna, l’Ente Parco punterà in maniera preponderante sulla sinergia istituzionale per la costituzione di una vera e propria “rete della legalità”. A seguito dei recenti confronti con il Prefetto Fico e i Carabinieri Forestali, sono già state attivate le prime azioni operative concrete volte a contrastare i tagli abusivi dei boschi, l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e la violazione dei sentieri nella zone protette .

«Una battaglia di legalità a tutti gli effetti in cui siamo impegnati – ha concluso il Presidente Iovino – per la tutela dell’ambiente, la salute pubblica e il futuro del territorio».