Paralisi dopo il parto per la neonata, clinica condannata ad un maxi risarcimento

AVELLINO- Dieci anni dopo il parto e una paralisi ostetrica che ha prodotto danni permanenti alla neonata, arriva la condanna ad un risarcimento in favore della mamma della bimba di 467mila euro, oltre alle spese legali. Si e’ chiuso così il procedimento civile di primo grado davanti al giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Avellino tra la mamma della neonata, oggi una bimba di dieci anni, difesa dall’avvocato Alessandra Del Mauro

e la clinica avellinese, rappresentata dall’avvocato Nicolino Iacovone.

IL FATTO

La mamma della neonata che ha subito il danno invalidante della paralisi ostetrica, aveva chiesto, attraverso l’avvocato Alessandra Del Mauro al Tribunale di Avellino di accertare la responsabilità civile della struttura sanitaria in relazione al parto avvenuto il 20 maggio 2016 presso la clinica di Avellino e la conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti dalla minore. I danni sono consistiti nei postumi permanenti derivanti da una paralisi ostetrica del plesso brachiale destro (paralisi di Erb-Duchenne), oltre alle spese mediche e riabilitative documentate

in atti, con rivalutazione monetaria e interessi nella misura prevista dalla legge. Nella ricostruzione dei fatti era stato rilevato come la donna era stata ricoverata il 19 maggio 2016 presso la Clinica in stato di travaglio. Nella mattinata del giorno successivo il parto è avvenuto mediante applicazione di ventosa ostetrica (con episiotomia,

risultante dalla pagina 2 della cartella clinica prodotta “in forma completa” dalla resistente soltanto in data 6.5.2026, che comunque viene considerata ai fini della presente decisione), in un contesto caratterizzato da una distocia di spalla. Al momento dell’estrazione, la neonata ha

presentato il braccio destro penzolante, con immediata evidenza di una paresi dell’arto superiore destro. Successivamente, l’elettromiografia eseguita il 22 settembre 2016 ha documentato una lesione del tratto superiore del plesso brachiale destro compatibile con una paralisi ostetrica di Erb-Duchenne. La visita neurologica effettuata il 22 ottobre 2024 ha inoltre confermato la persistenza e la stabilizzazione degli esiti invalidanti.

IL PROCESSO E LE PARTI

La clinica ha contestato l’esistenza del nesso causale tra l’operato dei propri sanitari e la lesione del plesso brachiale riportata dalla neonata e l’esagerata quantificazione dei postumi permanenti riportati dalla minore.

Ai fini della decisione e’ risultata fondamentale la Consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Avellino. SI legge nella sentenza, che “in particolare, i consulenti hanno confermato la diagnosi di paresi dell’arto superiore destro conseguente ad un parto complicato da distocia di spalla, hanno ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta dei sanitari della struttura convenuta e la lesione neurologica riportata dalla neonata ed hanno quantificato l’invalidità biologica permanente nella misura del 45%. Hanno inoltre escluso la presenza di periodi autonomamente valutabili di invalidità

temporanea totale o parziale ed hanno evidenziato la necessità di proseguire nel tempo appropriati trattamenti riabilitativi”. Da qui la decisione del giudice, che ha dichiarato “la responsabilità della ……..nella causazione dei danni riportati dalla minore in occasione del parto del 20/05/2016 presso la ….di Avellino ” e ha condannato a risarcire la mamma “nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore la somma di € 467.426,79, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (danno biologico permanente nella misura del 45%, comprensivo di danno morale nella misura del 15% e personalizzazione del 15%), già liquidata all’attualità, oltre interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata

L’AVVOCATO DEL MAURO: ACCOGLIAMO CON SODDISFAZIONE LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

«Accogliamo con soddisfazione la decisione del Tribunale di Avellino, che ha riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria e il diritto della minore ad un ristoro pieno e dignitoso per i gravissimi postumi che la accompagneranno per tutta la vita.». Sono le parole dell’avvocato Alessandra Del Mauro, che ha evidenziato come la pronuncia del Tribunale rappresenti : « un passaggio importante in un percorso lungo e complesso, che dà finalmente voce alle ragioni della bambina e della madre, valorizzando in modo rigoroso le risultanze peritali e la corretta applicazione delle più recenti tabelle sul danno alla persona.». Anche se non si e’ scritta probabilmente la parola fine sulla vicenda: «Resta tuttavia la consapevolezza che il giudizio non può dirsi ancora definitivamente concluso, essendo verosimile che la controparte valuti l’esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento; affronteremo quindi con senso di responsabilità e con la dovuta cautela anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, continuando a tutelare con determinazione i diritti della minore.».Aerre