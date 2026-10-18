Palmieri (Radici e Futuro): “La politica irpina proclama finanziamenti ma accompagna i giovani alla stazione”

Riceviamo e pubblichiamo la riflessione di Pellegrino Palmieri, componente Radici e Futuro direzione provinciale PD – Avellino sulla politica irpina e la “fuga di cervelli”:

La politica irpina elenca finanziamenti, progetti e opere incompiute, ma nel frattempo accompagna i giovani alla stazione. Coltivare le intelligenze significa investire nella formazione, aprire luoghi di confronto, mettere in relazione competenze, sostenere chi sperimenta. Nel 1983, a La Morra, nelle Langhe, un giovane vignaiolo prende una motosega e taglia alcune vecchie botti nella cantina di famiglia. Si chiama Elio Altare. Quel gesto diventerà il simbolo della rivoluzione dei Barolo Boys e gli costerà una frattura dolorosa con il padre, che finirà per diseredarlo. Dentro quella cantina si affrontano due generazioni: una cresciuta nella paura della fame, l’altra decisa a smettere di ereditarla. Le Langhe erano lontane dalla prosperità che conosciamo. Molti contadini lavoravano tantissimo, guadagnavano poco e dipendevano da chi comprava le loro uve. Altare e altri giovani produttori cominciano a viaggiare, osservare, sperimentare. Immaginano una trasformazione possibile. Roberto Voerzio, Domenico Clerico, Luciano Sandrone, Enrico Scavino, Chiara Boschis: personalità diverse, unite dalla volontà di dare un altro valore al proprio lavoro. Il loro successo contribuisce a portare le Langhe all’attenzione internazionale, con benefici che superano i confini delle singole cantine.

È questa la storia che dovrebbe interrogarci in Irpinia. Due territori diversi, ma con molto in comune: colline, paesi, tradizioni contadine, identità tenaci. Anche noi abbiamo vini importanti capaci di raccontare un territorio: Fiano di Avellino, Greco di Tufo, Taurasi. Abbiamo produttori autorevoli, competenze, esperienze anche coraggiose. Eppure l’eccellenza sembra condannata a restare un caso individuale. Il mondo del vino è a un bivio, attraversa difficoltà internazionali importanti, ma proprio nelle difficoltà si misura la capacità di una comunità di collaborare e reagire. Noi continuiamo troppo spesso a procedere per compartimenti a tenuta stagna. Talmente a tenuta stagna che qualche volta non passano neppure le idee. Perché qui non nasce una scossa simile a quella dei Barolo Boys? La risposta più comoda sarebbe dire che mancano giovani intraprendenti. Io penso che molti di quei giovani ci siano, ma vivano altrove. Sono partiti per lavorare, per trovare una soluzione dignitosa alla propria esistenza. Nascono in Irpinia e si realizzano in altre regioni del mondo. Noi conserviamo l’orgoglio delle loro origini. Gli altri raccolgono i frutti delle loro capacità. Qui sta la responsabilità della politica. La politica irpina ha ridotto il proprio linguaggio a un elenco: milioni stanziati, finanziamenti ottenuti, opere inaugurate, cantieri annunciati. Un bancomat istituzionale dal quale estrarre risorse, alimentare consenso e ricavare una ricevuta che certifichi la propria esistenza. Ma la qualità di una classe dirigente si misura anche dalla vita che le persone riescono a immaginare nel territorio che governa. Una strada è importante, ma il mondo interiore e i sogni di chi dovrebbe percorrerla, conta molto di più. La curiosità, la fiducia, il desiderio di fare, la libertà di proporre senza dover chiedere protezione, meritano maggior sostegno delle più importanti opere pubbliche. Una strada può collegare due luoghi e lasciare intatta la solitudine di chi li abita. Può anche rendere più agevole la partenza. Coltivare le intelligenze significa investire nella formazione, aprire luoghi di confronto, mettere in relazione competenze, sostenere chi sperimenta. Creare le condizioni perché un giovane possa restare senza dover ridimensionare, insieme alle aspettative, anche se stesso. È questa la cura dell’anima delle persone: prendere sul serio le loro aspirazioni e dare loro un orizzonte possibile. I Barolo Boys ebbero il coraggio di mettere in discussione ciò che avevano ereditato. Una comunità deve saper coltivare quel coraggio. Accettare persino che un ragazzo possa avere un’idea migliore di chi occupa una poltrona da trent’anni. L’Irpinia continua a formare intelligenze che altri territori mettono a frutto. È un fallimento dell’intera classe politica irpina, attraverso schieramenti e generazioni di governo. Le amministrazioni cambiano, le partenze continuano. Almeno su questo, la continuità è impeccabile. Possiamo continuare a contare i finanziamenti arrivati. Ma dovremmo cominciare a contare anche le possibilità di vita che abbiamo lasciato partire.