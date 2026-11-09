PAGO VALLO LAURO- La Proloco festeggia i suoi primi quaranta anni, celebrando con un viaggio a ritroso, i protagonisti di una storia di amore per il territorio. Questo il filo conduttore di un viaggio nella storia dell’associazione che per volonta’ di tutti i soci, ha organizzato un evento per onorare i fondatori, il primo presidente e gli ex presidenti. Una targa alla memoria del primo presidente della Proloco, Antonio Corbisiero, e’ stata consegnata ai suoi familiari e agli ex presidenti, Francesco Casalino, Sebastiano Amoroso e Michele Casciello. Nella Sala del complesso di Santa Maria Assunta è stata allestita una mostra con vario materiale che racconta questi anni. A partire dagli abiti del laccio d’amore, agli strumenti utilizzati per la quadriglia e la ndrezzata. Non poteva mancare il vecchio stemma del Palius Sancti Antonii, che quest’anno è stato riportato in auge con il risveglio del borgo e il corteo dei conti Orsini. Ci sono tutti gli eventi che hanno scandito la storia della Proloco: dal Vallo fest , al palo di sapone , la corsa dei carruoccioli (in gergo napoletano ). Non mancano anche gli eventi come “Pago in spiaggia”, “La caccia al tesoro “, “Il tesoro di Pago ” con la collaborazione dell’ oratorio Sant’Antonio di Pago e il maestro Fabio Niola. A testimoniare l’importanza di questo contributo alla comunità del Vallo di Lauro la presenza dei vertici dell’Unione Proloco Italiane, a partire dal presidente Unpli regionale Luigi Barbati , il presidente provinciale Unpli Avellino Giuseppe Silvestri ( il quale ha omaggiato la Proloco di Pago Vallo Lauro di un tombolo irpino ). Presenti anche presidenti e rappresentanti delle Proloco del Vallo, il sindaco di Pago Antonio Mercogliano e il Parroco Don Mario Casillo. Il presidente Pasquale Casalino, alla guida della Proloco dal febbraio 2025, ha voluto ringraziare i suoi predecessori e ricordare una storia di amore per il territorio: “Nel 1986 qualcuno ha avuto il coraggio di firmare un foglio bianco. Non c’erano fondi, non c’erano sedi, non c’era internet. C’era solo una cosa: l’amore per questo paese.Grazie ai soci fondatori se oggi esistiamo, è perché loro quel giorno non sono rimasti a casa. Essere Pro Loco non è un titolo, é un verbo , é sporcarsi le mani, litigare il lunedì per organizzare la domenica, farlo gratis e farlo per gli altri.. La Pro Loco non è del Presidente, non è del direttivo,La Pro Loco è del paese, é di di tutti.In questi 40 anni la Pro loco é stata molto piu di un’ associazione, è stata un punto d’incontro , un luogo di condivisione e collaborazione. Un ponte tra le generazioni. Il volontariato oggi piu che mai è un valore prezioso in un mondo che spesso corre velocemente e lascia poco apazio alle relazioni autentiche , dedicarsi agli altri significa scegliere di costruire , di partecipare e di credere nel bene comune. 40 anni rappresentano una storia importante , ma anche un punto di partenza. Guardiamo al futuro con entusiasmo , con la volontà di coinvolgere nuove energie , soprattutto quelle dei giovani e di continuare a promuovere iniziative capaci di unire tradizioni e innovazioni, il nostro obiettivo rimane quello di sempre valorizzare il territorio , custodire le nostre tradizioni e far crescere il senso di appartenenza alla nostra comunità. Grazie al all’Amministrazione di Pago del Vallo di Lauro che ci sostiene e ci è sempre vicini..Grazie ai soci che sono il cuore pulsante.Grazie alle persone che sono state presenti , sopratutto ai soci fondatori , agli ex presidenti e a quelli che non ci sono piu'”.