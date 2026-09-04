Owens si presenta: “Impegno ed energia per vincere”

Dopo i primi giorni e due amichevoli disputate contro Brindisi e Scafati, Tariq Owens, pivot dell’Halley Campania Avellino, si presenta al suo nuovo pubblico. “Sono felice di essere ad Avellino, da una settimana ormai sono in città e sto imparando a conoscere i ragazzi, lo staff ed ho incontrato tante persone. Penso sia stata costruita una buona squadra, per fare strada in questa stagione. Sarà divertente conoscere i ragazzi, giocare assieme e faremo dei passi in avanti nel corso della stagione”.

Il lungo americano spiega il perchè ha scelto l’Irpinia: “Ho avuto una call con il coach e dalla conversazione ho avvertito fiducia dalle sue parole. Devo dire – aggiunge Owens – mi è sembrato essere il coach per cui avrei voluto giocare. Poi conosco un po’ di storia di Avellino ed è una buona opportunità giocare per questo club ed in questa piazza”.

Non ha dubbi su cosa potrà portare alla squadra, qualità che serviranno al gruppo, per raggiungere gli obiettivi prefissati: “Impegno energia e sono solito fare cose che non si vedono realmente nelle statistiche. Lotterò su ogni pallone, giocate al ferro, proverò a fare fare ciò che ho sempre fatto, per aiutare la squadra”.

In passato Owens ha calcato il parquet della Serie A, il campionato di Serie A2 OldWildWest è la prima volta che lo affronta. “È una competizione dura – afferma – sapete bene che non è la mia prima volta in Italia avendo gia giocato in Serie A per due squadre, so quanto questo torneo possa essere duro e quanto le gare siano tattiche, ma sono entusiasta di poter giocare questa pallacanestro”.

Sugli obiettivi da raggiungere Tariq non ha dubbi: “Personalmente cercherò di fare ogni cosa per aiutare la squadra a raggiungere la Serie A, credo sia l’obiettivo di ogni giocatore”.