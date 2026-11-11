Quattro nuove divise per le strade di Avellino: la svolta annunciata diventa realtà

Si riportano le dichiarazioni dell’assessore Ettore Iacovacci:

Quattro nuovi istruttori di vigilanza entreranno da domani in servizio nella Polizia Municipale di Avellino. Lo avevo annunciato alla fine dell’estate e oggi quell’impegno diventa realtà. Questa mattina, infatti, alla presenza del sindaco Nello Pizza e del comandante della Polizia Municipale Michele Arvonio, i quattro vincitori della selezione pubblica, alla quale hanno partecipato oltre cento candidati, hanno firmato il contratto di lavoro a 36 ore settimanali, della durata di cinque mesi.

Un passaggio importante per il Comune di Avellino, visto che si tratta del primo concorso per l’assunzione di personale nella Polizia Municipale dopo sette anni. Del resto, quello bandito nel 2024 per dieci unità sappiamo benissimo come è andato a finire. Non ci fermiamo qui. Ai quattro nuovi istruttori si aggiungeranno altre quattro unità attraverso la procedura di mobilità, per la quale stiamo completando le verifiche con gli Enti di appartenenza. Anche queste prenderanno servizio, come previsto, dal prossimo primo dicembre. Nel giro di poche settimane saranno quindi otto le nuove unità che andranno a rafforzare il Corpo di Polizia Municipale. È un risultato che mi inorgoglisce, perché da quando ricopro questo incarico porto avanti un metodo semplice: assumo solo gli impegni che posso portare a termine, prometto ciò che sarò nelle condizioni di realizzare, lavoro per mantenere la parola data. Ed è quello che continuerò sempre a fare.