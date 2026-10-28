Otto chili di cocaina nel cruscotto: condannati due “corrieri” bloccati sull’A16

AVELLINO- Otto anni di reclusione per la detenzione di quasi otto chili di cocaina, con l’ aggravante dell’ingente quantita’ e la recidiva specifica per entrambi gli imputati. Questa la condanna inflitta dal Gup del Tribunale di Avellino Giulio Argenio nei confronti di due imputati, padre e figlio, difesi dall’avvocato Valeria Verrusio, arrestati dal personale della Polstrada di Avellino nell’aprile scorso con l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Nei loro confronti il pm Chiara Guerriero, il magistrato che ha coordinato le indagini, aveva chiesto ed ottenuto il processo con rito immediato. La difesa ha optato per un rito alternativo, quello del giudizio abbreviato. I fatti sono relativi all’ ingente sequestro di cocaina eseguito dagli agenti della Polstrada di Avellino lungo l’A16. Sette chili e novecento grammi di sostanza stupefacente, che avrebbe consentito di immettere circa 17mila dosi di cocaina sul mercato, nascoste all’interno di una vettura intercettata nel corso di un normale controllo di Polizia lungo l’autostrada. Il blitz degli agenti era scattato all’altezza del territorio del comune di Mugnano del Cardinale, in azionegli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest. A bordo due persone: padre e figlio, 51 e 31 anni. Erano diretti a Bari. Durante la perquisizione, in un vano ricavato nel cruscotto sono stati rinvenuti 7 chili e 900 grammi di cocaina. Suddivisa in panetti. Un quantitativo che, immesso sul mercato, avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro. Per i due corrieri era scattato l’arresto in flagranza. La droga oltre a 31 banconote da 20 euro sono state sequestrate. Ora è arrivato il verdetto di primo grado.aerre