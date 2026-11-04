Moscati, la RSU dichiara lo stato di agitazione: “Troppi straordinari e carenza di personale”

Torna a farsi sentire la voce dei lavoratori dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale (A.O.R.N.) “San G. Moscati” di Avellino. La Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), coordinata da Francesco Paolo Niespolo, ha proclamato ufficialmente lo stato di agitazione e preannunciato l’intenzione di indire lo sciopero, a causa di una serie di criticità strutturali e organizzative che, a detta dei sindacalisti, stanno compromettendo il benessere dei dipendenti e il funzionamento di alcuni servizi chiave.

La comunicazione, inviata in data odierna al Prefetto di Avellino, Francesca Fico, al Direttore Generale dell’azienda, Dott. G. Perito, e alla Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero, delinea un quadro preoccupante. La RSU denuncia il venir meno del rispetto delle relazioni sindacali e chiede l’attivazione immediata della procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dalla legge 146/90.

Al centro della protesta ci sono quattro nodi irrisolti che la Direzione aziendale non avrebbe affrontato adeguatamente:

Carenza di personale e straordinari: I sindacati denunciano un consumo eccessivo delle ore di lavoro straordinario, utilizzato in modo “inappropriato” e non rispettando le normative del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Il carico di lavoro sui dipendenti sarebbe diventato insostenibile.

Mobilità interna: Mancano regole chiare per gli spostamenti dei dipendenti all’interno dell’ospedale. La RSU contesta la disapplicazione dell’attuale regolamento e ignora la proposta sindacale inviata lo scorso marzo (prot. n. 8337).

Andamenti occupazionali: Non sarebbe stato rispettato l’obbligo di confronto semestrale previsto dal CCNL (art. 5 comma 4 e 5 e art. 6 comma L) riguardo l’andamento del personale.

Pronta Disponibilità: Il Piano per il 2026 risulta “attuamente disatteso” per settori sensibili e cruciali come le Sale Operatorie, i Servizi di Radiologia e l’Emodinamica.

La RSU ha evidenziato come queste problematiche siano state segnalate più volte alla Direzione, senza ottenere riscontro, generando anche contenziosi in essere. Con la proclamazione dello stato di agitazione, il sindacato mette sul tavolo la minaccia dello sciopero, ma lascia aperta la porta al dialogo: la richiesta formale è quella di avviare nei tempi di legge le procedure di conciliazione davanti al Prefetto per tentare di risolvere le controversie ed evitare la sospensione del servizio pubblico essenziale.