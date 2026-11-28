«Dopo oltre otto anni di richieste, solleciti e tentativi di confronto rimasti senza esito, l’ASL di Avellino ha finalmente riconosciuto il diritto alla disponibilità della sala sindacale presso il Presidio Ospedaliero di Ariano Irpino. Una richiesta tanto semplice quanto legittima, prevista dalla normativa vigente e indispensabile per garantire il pieno esercizio dell’attività sindacale e il diritto di rappresentanza dei lavoratori.

In questi anni abbiamo più volte interpellato l’Azienda sanitaria attraverso richieste formali e ripetuti solleciti. Le risposte ricevute si sono limitate a richiamare presunte difficoltà logistiche, senza mai individuare una soluzione concreta. Nel tentativo di evitare il contenzioso giudiziario, ci siamo rivolti anche alla Prefettura, chiedendo l’attivazione di un percorso di conciliazione. Anche questo tentativo, tuttavia, non ha prodotto i risultati sperati.

L’assenza di risposte concrete ci ha infine costretti a ricorrere all’autorità giudiziaria, attraverso il ricorso per condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, con un inevitabile aggravio di spese legali a carico dell’Azienda, che si aggiungono ai già rilevanti costi sostenuti per il contenzioso.

La vicenda si conclude con il riconoscimento di un principio fondamentale: i diritti sindacali non sono concessioni dell’Azienda, ma diritti che devono essere rispettati e garantiti. Non è accettabile che siano necessari oltre otto anni di richieste e un ricorso giudiziario per vedere riconosciuto un diritto previsto dalla legge.

Un sentito ringraziamento va al nostro avvocato Marino Iannacchero per la professionalità, la competenza e l’impegno dimostrati nel seguire questa vicenda e nel sostenere le nostre ragioni in sede giudiziaria. Il suo contributo è stato fondamentale per il raggiungimento di questo importante risultato.

Ci auguriamo che questa vicenda rappresenti un punto di svolta nei rapporti tra Azienda e organizzazioni sindacali, affinché si possa finalmente costruire un confronto fondato sul rispetto reciproco, sulla correttezza istituzionale e sulla tutela dei lavoratori»