Ora solare 2026, parte il conto alla rovescia: quando cambiano le lancette e come adattarsi

È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno all’ora solare. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, infatti, le lancette degli orologi verranno spostate indietro di un’ora: alle 3:00 del mattino si tornerà alle 2:00, chiudendo così i sette mesi di ora legale. Questo orario resterà in vigore fino al fine settimana del 27 e 28 marzo 2027, quando scatterà il successivo cambio.

Il passaggio all’ora solare comporta giornate visibilmente più corte e notti più lunghe, con un aumento delle ore di buio che può avere ripercussioni sul nostro ritmo biologico. Per molte persone sono necessari alcuni giorni di adattamento al nuovo ritmo. Non è raro, infatti, sperimentare temporanei disturbi come sonnolenza diurna, lieve irritabilità e piccole variazioni dell’umore, dovuti alla riorganizzazione dell’orologio interno.

Dal punto di vista pratico, la maggior parte dei dispositivi moderni non richiederà alcun intervento: smartphone, tablet e computer si aggiorneranno automaticamente durante la notte. Attenzione, invece, agli orologi analogici, ai cronotermostati di vecchia generazione e ai quadranti delle automobili più datate, che dovranno essere regolati manualmente ricordando di spostare la lancetta delle ore indietro di sessanta minuti. Un piccolo gesto che aiuterà a iniziare la nuova settimana con il piede giusto.