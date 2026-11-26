AVELLINO- La Polizia di Stato ha concluso una complessa e delicata attività investigativa contro la diffusione di materiale pedopornografico sul Web che ha portato all’arresto di tre soggetti e la denuncia in stato di libertà di altri tre , tutti residenti in Campania. L’operazione, coordinata dalle Procure della Repubblica di Salerno e di Potenza e condotta in modalità sotto copertura negli ambienti virtuali frequentati da soggetti dediti allo scambio e alla diffusione di materiale pedopornografico, è stata avviata nel gennaio 2026 dagli specialisti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Salerno, con

il coordinamento del C.N.C.P.O. del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza

Cibernetica di Roma. Attraverso un lungo e meticoloso lavoro di infiltrazione online, gli investigatori hanno operato all’interno di contesti criminali particolarmente chiusi e riservati, caratterizzati da elevate misure di anonimizzazione e da sofisticate tecniche volte a eludere l’identificazione degli utenti. Nel corso delle indagini sono state individuate e monitorate

diverse piattaforme utilizzate per il caricamento, la conservazione e la condivisione di migliaia di file dal contenuto pedopornografico. Attraverso sofisticate analisi informatiche è stato possibile ricostruire le identità digitali

degli utilizzatori e risalire a insospettabili soggetti, professionisti e padri di famiglia.

Gli elementi raccolti hanno consentito di emettere cinque decreti di perquisizione da parte della Procura della Repubblica di Salerno e un decreto di perquisizione da parte della Procura della Repubblica di Potenza, tutti eseguiti contestualmente nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Caserta, con il coinvolgimento di 25 operatori altamente specializzati del Centro Operativo per la sicurezza cibernetica Campania, Basilicata e

Molise e delle Sezione Operative per la Sicurezza Cibernetica territorialmente competenti. Presso le abitazioni sono stati ricercati e trovati i dispositivi informatici utilizzati, all’interno dei quali sono state individuate le applicazioni usate per caricare e scambiare il materiale pedopornografico.La perquisizione informatica e l’analisi tecnica del materiale rinvenuto hanno consentito di recuperare un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici, compresi contenuti raffiguranti gravissimi abusi ai danni di bambini in tenerissima età, consentendo

l’arresto in flagranza di reato di 3 persone. Gli arrestati hanno un’età compresa tra i 40 e i 78 anni, due sono residenti in provincia di Salerno e uno in provincia di Avellino.

Gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva