Operaio ex Isochimica morto nel 2019: quattro a processo per omicidio colposo

AVELLINO- Il Gup del Tribunale di Avellino Giulio Argenio ha rigettato le eccezioni poste da difesa della responsabile civile, ovvero l’ex Ferrovie dello Stato che aveva chiesto la propria esclusione dal processo e quella di alcuni degli imputati sollevate nella scorsa udienza dove si discute sulla richiesta di rinvio a giudizio per il processo Isochimica bis. Accolta la richiesta di rinvio a giudizio firmata dalla Procura di Avellino nei confronti di Vincenzo Izzo, classe 1954 difeso dall’avvocato Alberico Villani, Pasquale De Luca, classe 55 difeso dall’avvocato Anna Caserta Aldo Serio, classe 41, difeso dall’avvocato Claudio Fiori del foro di Roma, e dall’avvocato Flavia Ghelli del foro di Roma, Giovanni Notarangelo, classe 51, difeso dagli avvocati Claudio Fiori e Flavia Ghelli del foro di Roma, tutti gia’ condannati nel processo Isochimica e imputati in concorso di omicidio colposo per la morte dell’operaio Giovanni Venezia, deceduto il 3 maggio 2019 per un mesotelioma pleurico compatibile, secondo gli accertamenti della Procura di Avellino: con esposizioni a polvere di asbesto, malattia causata dall’esposizione, durante il periodo di attività lavorativa espletata dal 1985 al 1988, quale operaio scoibentatore presso l’Isochimica di Avellino”. La parte civile e’ rappresentata dagli avvocati Palmira Nigro e Dario Cierzo. Era stata eccepite la non utilizzabilita’ degli esiti della autopsia effettuata il 6 maggio 2019, in quanto disposta dal sostituto procuratore che all’epoca si occupava delle indagini senza aver invitato e notificato l’avviso per l’ atto irrepetibile agli indagati. Il processo davanti al Tribunale di Avellino partirà il prossimo 27 novembre davanti al giudice monocratico Pierpaolo Calabrese.