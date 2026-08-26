Ondate di calore, allerta della Prefettura di Avellino: criticità dal 27 al 30 agosto

La Prefettura di Avellino lancia l’allerta per il rischio legato alle ondate di calore in provincia. In una comunicazione indirizzata ai sindaci irpini, l’Ufficio Territoriale del Governo richiama l’avviso regionale valido dalle ore 8 di giovedì 27 agosto e per circa 84 ore, dunque fino al 30 agosto.La Prefettura invita i Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, a predisporre le attività di sorveglianza, assistenza e soccorso alla popolazione maggiormente esposta ai rischi connessi alle elevate temperature.Particolare attenzione dovrà essere rivolta, come indicato nel Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, alle persone anziane e fragili, maggiormente vulnerabili durante le ondate di calore.

L’avviso, firmato per ordine del Prefetto dal dirigente di turno, richiama dunque i Comuni irpini a mantenere alta l’attenzione per tutta la durata dell’emergenza climatica. Un aumento di sei-sette gradi, quello previsto. La Protezione Civile ha rivolto una serie di raccomandazioni alla cittadinanza: “Si raccomanda di evitare di uscire di casa tra le 11 e le 18, non esporsi al sole o praticare attività sportive, limitare gli spostamenti con l’auto nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi correttamente idratati bevendo acqua.