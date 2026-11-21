È un premio al merito di rilievo internazionale quello chelunedì 23 novembre 2026 presso la Sala Regina di Palazzo Montecitorio alla Camera dei Deputati, verrà conferito allo scienziato campano e medico oncologo Giovanni Corso. La cerimonia, organizzata e promossa dalla Fondazione Premio Internazionale Leone d’Oro di Venezia, alla presenza delle più alte cariche delle Istituzioni, vedrà il conferimento del “Premio Leone d’Oro al Merito” al medico oncologo presso l’Istituto Europeo Oncologico di Milano, presidente della European Cancer Prevention Organization, scienziato e professore di chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, Giovanni Corso.

Originario di Bagnoli Irpino, in Campania, Giovanni Corso vanta una carriera medico-scientifica di prestigio. Anni di studio e di ricerca, hanno portato lo scienziato campano a scoprire e identificare le cause genetiche di alcuni tumori ereditari rari al seno e allo stomaco e dei marcatori tumorali predittivi, tanto da ricevere l’ambito e prestigioso premio scientifico ASCO a San Francisco.

Vincitore di premi scientifici e culturali, autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche, di libri di medicina e responsabile di progetti di Ricerca, Giovanni Corso per il suo impegno per la Ricerca e la Prevenzione e le sue scoperte sui tumori rari ereditari, è ritenuto tra gli scienziati più influenti al mondo.