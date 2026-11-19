CERVINARA- Cade l’aggravante della crudeltà e in Appello viene ridotta di un terzo la condanna nei confronti di Massimo Passariello, 40 anni di Cervinara, assistito dall’ Avvocato Vittorio Fucci (oggi sostituito dall’Avvocato Giuseppe Vittorio Fucci) e dall’ Avvocato Domenico Cioffi, imputato dell’ omicidio volontario aggravato dalla crudeltà (la seconda aggravante dei futili motivi era già caduta in primo grado) di Giuseppe Tirone, 51 anni di Cervinara.

La Corte D’Assise D’Appello, accogliendo le tesi della difesa ha escluso per il Passariello l’aggravante della crudeltà, riconoscendo la diminuzione di 1/3 della pena per il rito abbreviato, in primo grado non riconosciuto poiché era stata ritenuta sussistente la stessa aggravante e quindi non possibile il processo con il giudizio abbreviato. Oggi la Corte D’Assise d’Appello assolvendo Passariello dalla aggravante della crudeltà, riconosce anche la diminuzione del rito abbreviato rideterminando la pena in anni 10 e mesi 8 di reclusione. Il Procuratore Generale della Corte D’Appelo e i difensori delle parti civili, Avvocati Pierluigi Pugliese, Mario Cecere e Nicola De Maria, avevano, invece, richiesto la conferma della sentenza di primo grado. In primo grado la Corte D’Assise del Tribunale di Avellino, accogliendo in parte le argomentazioni dell’Avvocato Vittorio Fucci e dell’Avvocato Domenico Cioffi, aveva escluso per il Passariello l’aggravante dei futili motivi, gli aveva concesso le attenuanti generiche (nonostante fosse pluripregiudicato) in maniera prevalente rispetto all’aggravante della crudeltà (non applicando quindi l’aumento di pena previsto per questa aggravante) e lo aveva condannato alla già lieve pena di 16 anni, mentre il Pm Dott.ssa Annecchini e gli avvocati Pierluigi Pugliese, Mario Cecere, Nicola De Maria e Stincone, rappresentanti delle parti civili, avevano chiesto con insistenza durante le loro discussioni la condanna all’ergastolo per Passariello, oltre al risarcimento dei danni. In primo grado i difensori di Passariello, l’Avvocato Vittorio Fucci e l’Avvocato Domenico Cioffi, hanno insistito molto sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sull’ insussistenza dell’aggravante dei futili motivi, argomentazioni poi accolte dalla Corte.

Durante il processo d’appello i difensori già nelle scorse udienze nelle loro discussioni hanno insistito per l’esclusione dall’aggravante della crudeltà e il riconoscimento del rito abbreviato con la conseguente riduzione di un terzo della pena. Come si ricorderà il Passariello, secondo l’ accusa, avrebbe cosparso di liquido infiammabile il Tirone dopo un litigio, bruciandolo vivo. Il Tirone successivamente fu trasportato all’ ospedale Cardarelli di Napoli, dove morì dopo 10 giorni di atroci sofferenze.

La difesa, nonostante questo ulteriore risultato, è pronta a proporre ricorso per cassazione per chiedere l’annullamento totale della condanna o comunque il rinvio alla Corte D’Appello di Napoli per valutare la totale assoluzione.