Omicidio Manzo, Loredana Scannelli: confido nella magistratura e nella fine di un incubo

AVELLINO- “Confido nella magistratura”. Sono le parole all’uscita dell’aula dove si e’ svolta l’udienza preliminare dove si chiede di mandarla a processo con l’accusa di omicidio da parte di Loredana Scannelli, accompagnata dal suo difensore, Rolando Iorio, che ha commentato con ottimismo la notizia che la decisione sul rinvio a giudizio è stata rinviata al 6 novembre: “ci fa piacere, anche perché questo ci consente di immaginare che il presidente valuterà con maggiore attenzione quanto e’ stato riferito questa mattina in udienza”. E Loredana ha anche auspicato che arrivi “la cosa giusta, uscire da questo incubo. Ho sempre detto la verità. Male non fare, paura non avere”.