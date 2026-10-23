Omicidio Manzo, il pm chiede il processo e le difese incalzano: solo suggestioni senza riscontro contro i nostri assistiti

PRATA PRINCIPATO ULTRA- Il sei novembre prossimo si saprà se ci sarà un processo per l’ omicidio e l’ occultamento del cadavere di Domenico Manzo, per tutti Mimi’, scomparso nel nulla dal gennaio del 2021 per cui la Procura di Avellino (dopo l’ordinanza di restituzione degli atti da parte del Gup Antonio Sicuranza nell’aprile scorso per procedere per omicidio e occultamento di cadavere) ha chiesto il processo per Loredana Scannelli e Alfonso Russo, difesi dagli avvocati Rolando Iorio, la prima e Palmira Nigro e Dario Cierzo il secondo, per omicidio aggravato da un motivo abietto e soppressione di cadavere di Mimi’ Manzo, di cui si sono perse le tracce nella sera dell’otto gennaio 2021 a Prata Principato Ultra..La contestazione nei confronti di Romina Manzo, difesa dall’avvocato Federica Renna, resta quella di favoreggiamento di Alfonso Russo e Loredana Scannelli. Per la Procura di Avellino, infatti, sulla base delle indagini dei Carabinieri, nella notte del nove gennaio del 2021 aveva riferito oralmente ai Carabinieri di Pratola Serra, intervenuti presso I’abitazione della stessa, di avere iniziato le ricerche del padre alle 22:15 insieme al solo Russo Alfonso. Successivamente aveva rettificato questa

originaria versione nel verbale di sommarie informazioni rese ai Carabinieri di Pratola

Serra il diciassette gennaio 2021, nel quale dichiarava, invece, di aver iniziato le ricerche alle 22:15 del precedente otto gennaio oltre che con Russo Alfonso anche con Scannelli Loredana. Questa la decisione del Gup del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, al termine della lunga discussione delle parti in aula sulla presenza o meno di elementi probatori che possano portare ad una condanna ed essere sostenuti in un processo.



Per la Procura, rappresentata in aula dal pm Francesco Santosuosso, i tre imputati vanno rinviati a giudizio. Stessa richiesta avanzata dalle difese di parte civile, gli avvocati Nicodemo Gentile, Ennio Napolillo e Magno.



LA DIFESA DI RUSSO: PROVA DELLA SUA INNOCENZA FORNITA DALLA PROCURA

La prova dell’ innocenza di Alfonso Russo, che spazza via le tante suggestioni che circolano sul procedimento, secondo la difesa del trentenne sarebbe stata fornita dalla stessa Procura di Avellino. A spiegarlo davanti al Gup Argenio e’ stato uno dei difensori di Russo, l’avvocato Dario Cierzo: ” Tutti gli elementi e le suggestioni vengono spazzati via da un solo dato di fatto, che e’ inconfutabile, l’ orario della scomparsa di Domenico Manzo. Stabilito dalla Procura, secondo la quale Manzo scompare alle 21:57 e 37 secondi. C’è una macchina che passa nella strada verso la Stazione. La Procura ci dice che c’è una macchina non inquadrata ma si vedono dei fasci di luce, che la vettura si ferma per un minuto e in quel minuto Manzo sale in auto. Non ci sono versioni alternative. Questa macchina si gira con una manovra, ma ha un ostacolo, tre ragazzi che passeggiano. Si mette in una stradina perché chi scompare ha già idea di fare del male a Domenico Manzo. Il punto è semplice: se andiamo a dibattimento, riusciremo a capire chi ha fatti salire Domenico Manzo? Io concordo con questa ipotesi per cui Manzo scompare in quella stradina.. Russo va a casa di Romina Mamzo, parcheggia la vettura davanti a casa Manzo, compie 92 passi, pari a 70 metri, come documenta il suo telefono. Da Casa Manzo esce 13 minuti dopo, ce lo dice la Procura, alle 21:44 entra in casa Manzo esce alle 21:57 24 secondi. Nove secondi prima della scomparsa, quindi possiamo immaginare che vola per raggiungere il posto dove scompare Manzo. Lui non e’ neanche alla Stazione mentre Manzo sale sulla macchina degli assassini. Sono secondi decisivi perché Russo a quell’ incrocio non c’era. Probabilmente quando scompare Manzo, Russo stava ancora passeggiando per raggiungere la vettura. Fermo restando che non puo essere Russo e anche il fatto che alle 22: 06 fa salire Francesco Manzo. E ci viene detto che con il figlio a fianco prende qualcosa e la va a buttare nel tombino. In presenza del figlio della vittima? Che non si accorge di nulla? . La Procura ci dice che scompare alle 21:57. Le suggestioni sentite in questi anni sono state tante. Russo lavora in una ditta che non opera a Prata”. Per la difesa di Russo, dunque: “non ci sono gli elementi per sostenere un’accusa in dibattimento”.



LA DIFESA DI SCANNELLI: LOREDANA NON ERA SUI LUOGHI DELLA SCOMPARSA

“Raramente ho visto delle indagini fatte così male” ha esordito cosi’ il penalista Rolando Iorio, che difende Loredana Scannelli. “Prima il collega Gentile- ha spiegato Iorio davanti al Gup- parlava di una vicenda giudiziaria abbastanza articolata.Dopo 5 anni di indagini siamo allo stesso punto di partenza..ma questa superficialità la si evidenzia ancora di più nel capo di imputazione”. E ha spiegato come: “Russo Alfonso entrava nell’ abitazione alle 21:44, la scomparsa di Manzo viene collocata nell’arco temporale fino alle 21:57. Se alle 21 57 esce da questa abitazione e non sta con Loredana, che invece chiama alle 22: 32, come fanno a cagionare la morte del povero Mimi Manzo?”. Ha continuato nella sua discussione il penalista Iorio: “Quella sera Loredana non è alla festa, aiuta l’ amica e non va perché non vuole incontrare Russo Alfonso che è il suo ex e lei sta con un altro ragazzo. Dalle telecamere e’ accertato che Loredana si trova da un altra parte, precisamente in un bar da dove esce alle 22:07, seguita dal fidanzato. Il primo contatto con Russo è avvenuto alle 22:32 e il Russo si trovava in località Fontana del Prete e secondo le accuse ripone qualcosa nel tombino mentre era in compagnia del figlio della vittima. Di certo Loredana non era presente. Ora, questa è una circostanza importante, perché colloca Loredana in un momento successivo”. Per la difesa di Loredana Scannelli, questo è “un processo senza alcun elemento di risconto alle supposizioni investigative. Tra l’ altro , in venticinque anni di attivita’ professionale, non ho mai visto due ragazzini prendere un corpo e in dieci minuti farlo scomparire”. Nessuna evidenza per Iorio neanche dagli esami sulla TRock noleggiata da Romina e Loredana quel giorno: “Sono venuti i Ris e hanno fatto controllo sulla Trock, quali sono stati i risultati? Nessuno”.

LA DIFESA DI ROMINA MANZO: NESSUN OSTACOLO ALLE INDAGINI

Per l’avvocato Federica Renna non c’e’ stata alcuna fattispecie di favoreggiamento o ostacolo alle indagini da parte di Romina Manzo, piuttosto quello che era “un bisogno di chiarirsi le idee e’ fisiologico e non patologico” per cui nei suoi confronti deve essere emessa una sentenza di non luogo a procedere da parte del Gup. Aerre