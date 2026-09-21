Omicidio Lippiello, confermata anche in Cassazione la condanna ad 11 anni per i Crisci

BAIANO- Undici anni di reclusione per omicidio preterintenzionale. I giudici della I Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati in riforma della sentenza della V Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli, presieduta dal magistrato Ginevra Abbamondi, che aveva riformato la sentenza di condanna a sedici anni emessa il 10 dicembre 2024 dal Gup di Avellino nei confronti di Francesco e Salvatore Crisci, padre e figlio accusati del delitto avvenuto nel febbraio 2024 a Baiano di Felice Lippiello. Inammissibile il ricorso della Procura Generale contro l’omicidio preterintenzionake e l’impugnazione proposta dai difensori dei due imputati, gli avvocati Antonio Falconieri e Rolando Iorio. In secondo grado le difese avevano ottenuto la riqualificazione proposta dal Tribunale del Riesame, insistendo sull’omicidio preterintenzionale. La parte civile invece, rappresentata dagli avvocati Nicola D’Archi e Maria Stella Saveriano e la Procura Generale avevano invocato la conferma della condanna. Quella dell’omicidio volontario era stata la condanna in primo grado per i Crisci, riqualificata in Appello. Ora la sentenza diventa definitiva. Nelle pagine delle motivazioni viene ricostruito proprio quanto avvenuto nella sera del delitto e anche il movente della “spedizione punitiva”: “Appare evidente- aveva scritto nella sentenza il Gup- come la sera del 9 febbraio 2024 Crisci Sabato Francesco e Crisci Salvatore abbiano raggiunto il Lippiello Felice presso la sua abitazione con l’intento di regolare i conti in riferimento alla gestione delle piazze di spaccio. Difatti, gli imputati, e in particolare Crisci Salvatore, contattavano telefonicamente la vittima al fine di raggiungerla nei pressi della sua abitazione con il fine di tenderle un’imboscata. A riprova di cio’, dalle immagini estrapolate dalle telecamere di

sorveglianza emerge chiaramente come i due Crisci giungevano nel cortile dell’ abitazione del Lippiello bordo di una

Fiat Panda guidata da un terzo soggetto rimasto ignoto, proprio per poter effettuare una vera e propria “spcdizione punitiva’

poi darsi rapidamente alla fuga. Sempre con il supporto delle immagini è possibile notare come il primo a scendere dall’auto sia stato Crisci Salvatore, il quale contattata nuovamente la vittima sul cellulare, come confermato dall’analisi dei

tabulati telefonici dlle immagini che lo riprendono nascondersi nel otile con il cellulare illuminato in mano proprio per tendere un’imboscata alla persona offesa. All’arrivo del Lippiello, Crisci Salvatore iniziava una discussione con I’uomo, colpendolo con un bastone, prima dell’arrivo di un altro soggetto dai capelli corti c rasati ai lati e la barba rasata ai lati e pronunciata all’altezza del mento che indossava un giaccone scuro con cappuccio, identificato poi in Crisci Sabato Francesco. Quest’ultimo allungava repentinamente il braccio destro verso la gamba sinistra del Lippicllo, colpendolo provocandogli la ferita mortale”.