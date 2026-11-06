Omicidio e occultamento di cadavere di Mimi’ Manzo: ci sarà il processo in Corte di Assise

AVELLINO- Ci sarà un processo davanti alla Corte di Assise di Avellino per l’ omicidio e l’ occultamento del cadavere di Domenico Manzo, per tutti Mimi’, scomparso nel nulla dal gennaio del 2021 per cui la Procura di Avellino (dopo l’ordinanza di restituzione degli atti da parte del Gup Antonio Sicuranza nell’aprile scorso per procedere per omicidio e occultamento di cadavere) aveva chiesto il giudizio nei confronti Loredana Scannelli e Alfonso Russo, difesi dagli avvocati Rolando Iorio, la prima e Palmira Nigro e Dario Cierzo il secondo, per omicidio aggravato da un motivo abietto e soppressione di cadavere di Mimi’ Manzo, di cui si sono perse le tracce nella sera dell’otto gennaio 2021 a Prata Principato Ultra. La prima udienza il 17 febbraio davanti ai giudici della Corte di Assise. La contestazione nei confronti di Romina Manzo, difesa dall’avvocato Federica Renna, resta quella di favoreggiamento di Alfonso Russo e Loredana Scannelli. Per la Procura di Avellino, infatti, sulla base delle indagini dei Carabinieri, nella notte del nove gennaio del 2021 aveva riferito oralmente ai Carabinieri di Pratola Serra, intervenuti presso I’abitazione della stessa, di avere iniziato le ricerche del padre alle 22:15 insieme al solo Russo Alfonso. Successivamente aveva rettificato questa originaria versione nel verbale di sommarie informazioni rese ai Carabinieri di Pratola Serra il diciassette gennaio 2021, nel quale dichiarava, invece, di aver iniziato le ricerche alle 22:15 del precedente otto gennaio oltre che con Russo Alfonso anche con Scannelli Loredana. Il processo davanti alla Corte di Assise di Avellino partirà il 17 febbraio. Aerre