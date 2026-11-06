Omicidio Campanello, la vedova del sovrintendente: una soddifazione le nuove indagini

AVELLINO- “E’ una soddisfazione, avveo già intuito che gli inquirenti stavano facendo un buon lavoro”. Sono le prime parole di Maria Antonietta Oliva, dopo trentatré anni di buio e di silenzio sul brutale assassinio di suo marito, il sovrintendente della Polizia Penitenziaria Pasquale Campanello, ucciso con quattordici colpi di pistola nei pressi della sua abitazione di Torrette di Mercogliano. Sono parole di speranza, visto che c’è una pista precisa per un delitto rimasto per trentatre’ anni senza soluzioni, anche se l’ipotesi che fosse una punizione e una vendetta della camorra per il 41 bis e il senso del dovere del trentatreenne sovrintendente viene confermato anche dalle indagini della Procura Antimafia di Nicola Gratteri e dalle indagini del pm antimafia Henry Jhon Woodcock, che hanno portato a questa prima svolta, per cui si attendono ora quelli che saranno gli sviluppi. Maria Antonietta Oliva, che in tutti questi anni si è impegnata per chiedere giustizia e sollecitare la verità sulla morte di Pasquale Campanello, ha infatti voluto ringraziare gli inquirenti per il lavoro che stanno portando avanti, a partire dal pm Woodocock e dai colleghi di Pasquale, gli uomini del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria: ” sicuramente si sta facendo oggi quello che in tanti anni non è stato fatto”. E non poteva mancare anche un apprezzamento per il contributo alla far emergere la verità sul caso da parte del Procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo: “Posso dire senza alcun dubbio che il Procuratore Melillo ha mantenuto la sua promessa”. Non si sa come finirà questa indagine, ma nelle parole della vedova di Pasquale Campanello dopo anni c’e’ la speranza e la soddisfazione che lo Stato non ha dimenticato il sacrificio di suo marito. Aerre