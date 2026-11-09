Omicidio Campanello, la nota di “Libera”: che sia giunta l’ora di verità e giustizia

Avellino – L’8 febbraio 1993 Pasquale Campanello, sovrintendente della Polizia Penitenziaria originario di Avellino, fu ucciso a Torrette di Mercogliano. Aveva 33 anni. Nel carcere di Poggioreale era responsabile dei reparti di massima sicurezza, compreso il Padiglione Venezia dove erano detenuti i boss condannati al 41 bis. A distanza di oltre trent’anni le indagini sono state riaperte. La pista seguita dagli inquirenti riconduce al clan Mariano dei Quartieri Spagnoli. L’ordine sarebbe partito da esponenti del clan detenuti a Poggioreale..Dalle ricostruzioni emergerebbe che Pasquale sia stato ucciso per una vendetta del clan, a causa della sua rettitudine e della costante fermezza con cui si opponeva alla volontà dei boss..«Pasquale non si è mai piegato alla volontà di quei boss – dichiara Libera Avellino – non ha mai abbassato la testa, ha sempre svolto la propria professione con una incrollabile fiducia nelle istituzioni e con un infinito senso di giustizia. La passione per il proprio lavoro e per la propria famiglia lo hanno sempre mosso nella direzione della giustizia. Pasquale è stato un servitore dello Stato integro, che ha svolto il proprio dovere con coerenza e senso delle istituzioni»..Tutta la comunità di Libera, Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie Avellino, ringrazia sentitamente la DDA di Napoli per il lavoro svolto e che sta continuando a svolgere in questi mesi e il Procuratore Nazionale Antimafia Melillo, che ha svolto un ruolo decisivo per la riapertura delle indagini..«Come sempre, ci stringiamo attorno alla famiglia Campanello, in particolare il nostro abbraccio va ad Antonietta, Armando e Silvia. Che davvero possa essere giunta l’ora di ottenere verità e giustizia per Pasquale, dopo trentatré lunghissimi, strazianti anni»