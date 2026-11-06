Omicidio Campanello, dopo trentatré anni un’inchiesta dell’Antimafia c’e’ una pista e i primi indagati

MERCOGLIANO- Dopo 33 anni arriva una svolta nell’omicidio del sovrintendente della Polizia Penitenziaria Pasquale Campanello. Si tratta di un’indagine riaperta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli condotta dal Nic della Polizia Penitenziaria e coordinata dal pm antimafia Henry Jhon Woodcock che, come riportato dall’Ansa, e’ emersa in un provvedimento emesso per vicende di usura dal gip di Napoli Luca Della Ragione, che si inserisce nell’ambito di un’ indagine, sempre coordinata dalla Dda di Napoli , per individuare autori e mandanti dell’omicidio del sovrintendente capo della Polizia penitenziaria Pasquale Campanello, ucciso l’8 febbraio 1993 a Torrette di Mercogliano. Uno dei tre arrestati, C. P, è indagato anche per il delitto maturato, secondo le ipotesi degli inquirenti, perché il clan Mariano riteneva di aver subito dei torti dagli agenti della Penitenziaria coordinati da Campanello, che era responsabile dei settori di alta sicurezza del carcere di Poggioreale. Aerre