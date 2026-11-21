Sensibilizzare la comunità sul tema della violenza contro le donne, promuovere una cultura fondata sulla parità di genere e sul rispetto reciproco e favorire un confronto tra istituzioni, professionisti e cittadini. Sono questi gli obiettivi di “Oltre la paura – Costruire una cultura di parità e rispetto”, l’incontro pubblico in programma domenica 22 novembre 2026, alle ore 11:00, presso il Centro Sociale “Don Bruno Mariani”, in via Don Bruno Mariani, a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino.

L’iniziativa, organizzata in interclub dal Rotaract Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto e dal Rotaract Club Avellino Est, insieme ai rispettivi Rotary Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto e Rotary Club Avellino Est Centenario, si inserisce nel percorso di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.

A moderare l’incontro saranno Sonia Cervasio, presidente del Rotaract Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto per l’anno rotariano 2026/2027, e Francesca Spacagna, presidente del Rotaract Club Avellino Est per l’anno rotariano 2026/2027.

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo e di professionisti impegnati nella tutela dei diritti, nel sostegno alle vittime di violenza e nella promozione delle pari opportunità.

Tra gli ospiti che interverranno:

Dott.ssa Rosanna Repole , sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi e presidente della Città dell’Alta Irpinia;

On. Rosetta D’Amelio , già presidente del Consiglio regionale della Campania;

Dott.ssa Rosaria Bruno , direttore dell’UOC Emergenza territoriale e COT 118, già presidente dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne della Regione Campania;

Avv. Gilda Rizzi , presidente della Consulta delle Donne del Comune di Lioni (AV);

Dott.ssa Mariarosaria Famoso , presidente della cooperativa “Demetra” e coordinatrice della Casa Rifugio “Antonella Russo” (CADMA);

Dott.ssa Annarita Rumiano , psicologa clinica, specializzata in psicoterapia strategica a orientamento neuroscientifico;

Dott.ssa Luisa De Lisio , responsabile dell’Agenzia territoriale di Avellino dell’agenzia per il lavoro Mestieri Campania;

Dott.ssa Michelina Iuliano , referente e responsabile del Centro Antiviolenza “CAV Di-Donna”;

Avv. Cinzia Capone , vicepresidente del Consiglio per la Parità di Genere (CPG);

Dorotea Virtuoso , graphic-web artist, pittrice e attivista sociale;

Avv. Emanuela Sica, poetessa e giornalista.

Durante l’iniziativa ci sarà anche la proiezione del cortometraggio “L’ora di Pranzo”, diretto da Giuseppe Rossi, prodotto da Francesca Rossi, interpretato da Cristina Voloshyn e Antonio Bruno, realizzato in occasione della giornata della violenza sulle donne del 2021. Attraverso il linguaggio cinematografico, la proiezione offrirà un ulteriore spunto di riflessione sul tema, aprendo un dialogo anche sulla sensibilizzazione attraverso l’audiovisivo.

A seguire, gli interventi dei relatori consentiranno di approfondire il fenomeno da diverse prospettive: istituzionale, giuridica, psicologica, sociale e culturale. Particolare attenzione sarà rivolta all’importanza della prevenzione, dell’ascolto, del sostegno alle vittime e della costruzione di una rete territoriale capace di contrastare ogni forma di violenza e discriminazione.

Con “Oltre la paura”, i club organizzatori intendono ribadire il valore dell’impegno collettivo e della responsabilità sociale, nella convinzione che il contrasto alla violenza di genere debba partire dall’educazione, dalla consapevolezza e dalla diffusione quotidiana di una cultura del rispetto.

L’evento si svolgerà con il patrocinio del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi.

Appuntamento domenica 22 novembre 2026, alle ore 11:00, presso il Centro Sociale “Don Bruno Mariani”, in via Don Bruno Mariani, Sant’Angelo dei Lombardi (AV).