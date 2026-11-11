A Prata si presenta il grande progetto di restauro e messa in sicurezza della Basilica della SS. Annunziata

PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) – Un piano d’intervento unitario e strategico per salvare, restaurare e valorizzare uno dei tesori architettonici e archeologici più preziosi dell’Irpinia. Sabato 14 novembre, alle ore 19:30, nella cornice del Palazzo Baronale di Prata di Principato Ultra (AV), si terrà la presentazione pubblica del grande progetto esecutivo per la Basilica della SS. Annunziata. L’incontro, aperto alla cittadinanza, svelerà i dettagli di un programma scientifico di altissimo profilo nato per rispondere con soluzioni definitive alle criticità strutturali e ambientali che minacciano il complesso monumentale, specialmente a seguito del crollo parziale avvenuto nel gennaio 2022 nella zona retro-absidale.

Il Progetto: Sicurezza, Restauro e Archeologia

Il piano esecutivo prevede una sequenza rigorosa di interventi coordinati: Messa in sicurezza definitiva: Consolidamento del costone tufaceo e delle strutture murarie storiche (abside e deambulatorio). Controllo del microclima: Interventi mirati per contrastare l’umidità persistente e le infiltrazioni d’acqua, stabilizzando l’ambiente interno per proteggere gli intonaci. Restauro dei capolavori: Recupero e valorizzazione degli straordinari cicli di affreschi (tra cui la celebre Vergine Orante del XII secolo). Nuova campagna di scavi: Approfondimenti archeologici e indagini georadar nella navata longobarda per esplorare gli ambienti ipogei e le preesistenze di età romana e altomedievale. L’obiettivo finale è restituire alla comunità un patrimonio monumentale interamente fruibile e progressivamente più sicuro, salvaguardandone al contempo la profonda identità religiosa.

Gli Interventi Istituzionali

Il tavolo dei relatori vedrà la partecipazione delle massime autorità locali e dei rappresentanti degli enti di tutela coinvolti: Dott. Fausto Picone – Presidente della Provincia di Avellino, Dott. Marco Belisario – Sindaco di Prata di Principato Ultra, Arch. Anna Onesti – Soprintendente Avellino e Salerno, Don Pasquale Iannuzzo – Vicario Generale della Diocesi di Avellino, Don Alessandro Pascale – Amministratore Parrocchia S. Giacomo Maggiore

Il Team Tecnico e di Progettazione