“Oltre i confini – un mondo di possibilità”: ad Avellino una giornata dedicata ai diritti e al contrasto alle discriminazioni

Una giornata di confronto, approfondimento e formazione dedicata ai diritti, all’inclusione e al contrasto alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. È questo il tema di “Oltre i confini – un mondo di possibilità”, l’iniziativa in programma lunedì 5 ottobre, a partire dalle ore 10:30, presso l’ex Chiesa del Carmine e l’Urban Center di Avellino in via Clausura n.11, dove sarà inoltre inaugurata la mostra fotografica “Cora’s Courage”, di Gabo Caruso. L’appuntamento si inserisce nelle attività del progetto “Centro Malika – Centro servizi di prevenzione e contrasto alle discriminazioni motivate da orientamento sessuale”, giunto alla sua terza annualità, finanziato da UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e promosso dal Comune di Avellino insieme ad ACLI di Avellino APS, Arcigay Salerno “Marcella di Folco” Innova ETS e Hyrpinia Cooperativa Sociale Onlus. Il Centro Malika, attivo dal 2022, rappresenta un punto di riferimento territoriale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni LGBTQIA+, attraverso servizi, attività di sensibilizzazione e iniziative rivolte alla comunità, con particolare attenzione anche alle persone migranti. La giornata del 5 ottobre si colloca nella fase conclusiva dell’attuale annualità e intende, allo stesso tempo, rafforzare la rete territoriale costruita in questi anni e porre le basi per dare continuità alle azioni di inclusione e contrasto alle discriminazioni anche oltre la conclusione del progetto.

Alle 10:30, presso l’ex Chiesa del Carmine, si aprirà la tavola rotonda istituzionale dedicata ai diritti e al contrasto alle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Dopo i saluti istituzionali di Enza Ambrosone, assessora ai Fondi Regionali ed Europei, e Elvira Matarazzo, assessora alle Pari Opportunità, interverranno Domenica Marianna Lomazzo, consigliera di Parità effettiva della Regione Campania; Maria Concetta Conte, direttrice generale dell’ASL Avellino; Ivana Caputo e Pia Avagliano, per AGEDO Napoli; Antonietta Bavaro, per Apple Pie Arcigay Avellino; e Maria Marino, per il Centro Disforia di Genere dell’ASL di Salerno. La tavola rotonda sarà moderata dalle referenti del partenariato progettuale del Centro Malika. Un approfondimento specifico sarà dedicato alla transizione di genere, con il contributo del Centro Disforia di Genere dell’ASL di Salerno e di AGEDO. Al termine degli interventi, il confronto sarà aperto a tutti i partecipanti e ai soggetti aderenti e firmatari del “Patto di comunità per il contrasto alle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e le identità di genere”. Saranno coinvolte le associazioni partner del progetto e le numerose realtà che negli anni hanno contribuito alla costruzione della rete territoriale, tra enti, istituzioni, organizzazioni del Terzo settore, ordini professionali e associazioni. L’obiettivo è consolidare le collaborazioni già attivate, coinvolgere nuovi interlocutori e rafforzare una rete sempre più ampia e capillare sul territorio.

Alle 12:00, presso l’Urban Center di Avellino, sarà inaugurata la mostra fotografica “Cora’s Courage”, di Gabo Caruso, con la curatela di Anna Catalano, ideatrice e direttrice del Fotografia Calabria Festival, e l’organizzazione del Centro Antidiscriminazioni Malika, in collaborazione con il Fotografia Calabria Festival. Il progetto fotografico, avviato nel 2018, racconta attraverso le immagini la crescita e il percorso di transizione sociale di genere di Cora, documentandone la quotidianità e le relazioni con la famiglia, la scuola e gli amici. Attraverso 41 fotografie, suddivise in capitoli e accompagnate da didascalie introduttive, il progetto affronta i temi dell’identità, dell’infanzia, dell’espressione di sé e dell’accoglienza familiare e sociale, offrendo alla cittadinanza e alle scolaresche un’occasione di riflessione sui diritti e sul rispetto delle identità. Durante il periodo di esposizione saranno inoltre organizzate visite guidate per accompagnare il pubblico nella conoscenza del progetto e nell’approfondimento delle tematiche affrontate.