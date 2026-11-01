Ognissanti e Defunti ad Avellino: piano mobilità con navetta dedicata e cerimonie ufficiali per i Caduti

In vista di Ognissanti e della Commemorazione dei Fedeli Defunti, il Comune di Avellino ha predisposto un piano integrato per agevolare gli spostamenti dei cittadini e garantire il regolare e dignitoso svolgimento delle celebrazioni civili e religiose.

Il piano mobilità: navetta e divieti di sosta Per ridurre il traffico veicolare e offrire un’alternativa valida all’auto privata, l’Amministrazione ha attivato una navetta urbana dedicata al Cimitero. Le corse in partenza dall’Autostazione di via Fariello sono previste alle ore 8:30, 10:30, 14:30 e 16:30 , con i rientri dal camposanto fissati alle 9:30, 11:30, 15:30 e 17:30 .

A completamento del piano viabilità, restano in vigore i divieti temporanei di sosta e transito per garantire sicurezza e fluidità nelle aree limitrofe al camposanto. Nello specifico, dalle 07:00 alle 18:30 dei giorni 29, 30, 31 ottobre e 1, 2, 3 novembre , scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata lungo i tratti di Parco della Rimembranza e di Viale Oberty .

«Proprio il collegamento con un luogo caro a tutti gli avellinesi è stato uno dei primi temi affrontati da quando mi occupo di mobilità, con il ripristino di una corsa che era stata sospesa per anni», ha dichiarato l’assessore alla Mobilità, Ettore Iacovacci . «Ci sono appuntamenti che tornano ogni anno e noi cerchiamo di farci trovare pronti, senza aspettare che diventino un problema da risolvere all’ultimo minuto. Per noi amministrare significa avere le idee chiare, prevedere i bisogni e lavorare per dare risposte, con serietà e concretezza».

Le cerimonie civili e religiose del 2 Novembre Oltre agli aspetti logistici, il cuore di queste giornate resta il ricordo, il raccoglimento e la preghiera.

Lunedì 2 novembre , in occasione della Commemorazione dei Defunti e della Giornata delle Forze Armate, si svolgerà la tradizionale cerimonia in onore dei Caduti presso il Cimitero comunale, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose.

Il programma della mattinata è così articolato:

Ore 10 :00: Schieramento del reparto di formazione in armi;

Ore 10 :05: Afflusso delle Autorità;

Ore 10 :10: Onori ai Caduti e deposizione della corona;

Ore 10 :15: Deflusso del reparto in armi e delle Autorità dal luogo della cerimonia e trasferimento nel piazzale antistante la Chiesa Madre del Cimitero;

Ore 10 :30: Celebrazione della Solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Arturo Aiello , Vescovo di Avellino.

La Diocesi invita l’intera comunità a unirsi nella preghiera, affidando alla misericordia del Signore quanti hanno concluso il loro cammino terreno. Un momento di gratitudine e speranza, per rinnovare la certezza che l’amore di Dio è più forte della morte. Come ricorda il messaggio diocesano: “Nel ricordo di chi ci ha preceduto, nella speranza della vita eterna. Legami che il tempo non cancella, affetti che continuano a vivere nei nostri cuori, volti e storie che custodiamo nella memoria e affidiamo ogni giorno alla preghiera” .