Oggi torna il Giro di Campania, ecco tutte le tappe irpine

È il giorno del ritorno del Giro di Campania. La storica corsa ciclistica torna dopo un quarto di secolo con un percorso di 192,5 chilometri che attraverserà tutte le province campane, fino all’arrivo in Piazza Plebiscito a Napoli, previsto entro le ore 15.
Grande protagonista sarà anche l’Irpinia. Dopo il passaggio nel Sannio, la carovana entrerà nel territorio irpino toccando:
- Tufo – km 45,850
- Pratola Serra – km 51
- Avellino – km 63,070
- Montoro – km 83,680
Subito dopo il passaggio irpino, il Giro raggiungerà Mercato San Severino (km 88,850), per poi proseguire verso l’Agro nocerino e la Costiera amalfitana.
La corsa affronterà quindi la salita di Agerola, al km 143,050, prima della discesa verso Castellammare di Stabia e dell’ultimo tratto attraverso Pompei, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano.