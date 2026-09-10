Nusco, grave incidente nella notte: perde la vita un 46enne

NUSCO (AV) – Alle ore 04.00 odierne i Carabinieri della locale Stazione unitamente ai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella, sono intervenuti sulla strada stalale 7 bis “Appia” [c.d. “Ofantina Bis”], all’interno della galleria “Colle Tagliabosco”, a seguito di un sinistro stradale. L’incidente tra un’autovettura e un’autocompattatore per la raccolta dei rifiuti ha provocato il decesso del conducente dell’utilitaria. Sul posto è intervenuto personale sanitario del 118 che ha constatato il decesso del 46enne, estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco di Montella. L’altro conducente, è stato trasportato, in codice rosso, presso l’azienda ospedaliera “Moscati” di Avellino.

L’A.G. ha disposto:

· il trasferimento della salma presso il reparto di tanatologia dell’ospedale Moscati di Avellino, per i successivi accertamenti medico-legali;

· il sequestro dei veicoli.

Viabilità, temporaneamente deviata su percorsi alternativi da personale dell’ANAS. Indagini in corso per la ricostruzione della dinamica da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montella.