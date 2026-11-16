Nusco, dopo i risultati dell’Iss e il sequestro del depuratore nasce la Consulta Ambientale

La tutela dell’ambiente e della salute pubblica torna al centro del dibattito in Alta Irpinia. A Nusco, alla luce dei risultati dell’indagine condotta dall’Istituto Superiore di Sanità e del sequestro preventivo del depuratore dell’area industriale, prende forma la Consulta Comunale Ambientale, organismo chiamato a favorire il confronto istituzionale, e il monitoraggio delle problematiche ambientali del territorio. In questo contesto, l’avv. Maura Sarno, designata dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania quale propria rappresentante nella Consulta Comunale per l’Ambiente del Comune di Nusco, ha partecipato all’assemblea cittadina svoltasi a Lioni, presso il Santuario di San Rocco, promossa dal Comitato civico «No Veleni in Alta Irpinia – Vogliamo Respirare».

L’incontro ha riunito cittadini, amministratori locali, rappresentanti sindacali e forze politiche, con l’obiettivo di affrontare le criticità ambientali dell’Alta Irpinia e individuare percorsi concreti di tutela del territorio. Particolare attenzione è stata riservata ai risultati dello studio dell’Istituto Superiore di Sanità, realizzato in collaborazione con la Procura della Repubblica di Avellino e relativo a 86 Comuni. Il rapporto ha censito 296 siti con potenziali sorgenti di contaminazione ambientale, evidenziando, nel confronto tra le aree a maggiore e minore rischio ambientale, eccessi di mortalità e incidenza per alcune patologie oncologiche. Dati che richiedono approfondimenti specifici e un’attenta attività di prevenzione e monitoraggio. Al centro del confronto la vicenda del depuratore di Nusco, sottoposto a sequestro preventivo il 18 settembre scorso, con facoltà d’uso, nell’ambito delle indagini riguardanti il funzionamento dell’impianto, la gestione dei fanghi, i sistemi di trattamento e le emissioni. Nel corso del suo intervento, l’avv. Maura Sarno ha voluto rassicurare cittadini e Comitato sulla particolare attenzione che la Regione Campania riserverà alla vicenda: «Ho garantito la massima attenzione da parte della Regione Campania e, in particolare, dell’Assessorato all’Ambiente guidato dall’assessora Claudia Pecoraro. Come ho avuto modo di riferire nel corso dell’incontro, l’assessora seguirà con grande attenzione la questione e non farà sconti a nessuno. La tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini richiede serietà, trasparenza e verifiche puntuali, senza distinzioni e senza alcuna sottovalutazione delle criticità.

Da parte mia, confermo la piena disponibilità a rappresentare la Regione Campania all’interno della Consulta Comunale Ambientale di Nusco e a svolgere con responsabilità e impegno il ruolo che mi è stato assegnato, facendomi portavoce delle istanze del territorio e contribuendo a mantenere costante il dialogo tra cittadini, istituzioni e organismi competenti». Tra le richieste emerse dall’assemblea figurano la verifica delle condizioni ambientali dell’intera area industriale, il monitoraggio della qualità dell’aria, delle acque e del suolo, l’acquisizione di dati sanitari aggiornati e l’istituzione di un tavolo permanente interistituzionale presso la Prefettura di Avellino. In questo percorso, la Consulta Comunale Ambientale di Nusco assume un ruolo importante: rappresentare uno spazio stabile di partecipazione e confronto, nel quale istituzioni, e tecnici possano contribuire alla conoscenza delle criticità, alla trasparenza delle informazioni e alla definizione delle iniziative necessarie. La tutela ambientale non può limitarsi a interventi occasionali, ma deve tradursi in un impegno continuativo, fondato su dati scientifici, controlli, prevenzione e responsabilità condivise.

La nascita della Consulta rappresenta dunque un passaggio significativo per Nusco e per l’intera Alta Irpinia: l’obiettivo è rafforzare il dialogo tra istituzioni e comunità, affinché la salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini diventi una priorità concreta e permanente.