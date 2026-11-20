Non è un no, ma non è nemmeno un sì. È una pausa di riflessione, dettata dalla responsabilità di chi amministra una città e deve rendere conto a ogni cittadino. Il sindaco di Avellino, Nello Pizza, ha scelto la strada della trasparenza totale per raccontare lo stato dell’arte sul nuovo stadio Partenio-Lombardi. Lo ha fatto con una serie di slide che stanno circolando sui social e con una dichiarazione ufficiale che non lascia spazio a interpretazioni: “Il nuovo stadio è un obiettivo importante per Avellino e per il territorio, questa Amministrazione intende perseguirlo con determinazione, responsabilità e trasparenza, tutelando l’interesse pubblico”. Parole pesanti, misurate, che fotografano un’amministrazione stretta tra l’entusiasmo della tifoseria e la concretezza dei bilanci comunali.

Il quadro che emerge dalle slide e dalle parole del primo cittadino è quello di un’operazione complessa, che ha bisogno di tempo e di risposte. La proposta dell’U.S. Avellino 1912 prevede un nuovo impianto da oltre 21.000 posti, con un costo totale di 119,5 milioni di euro oltre IVA. Di questi, 52,5 milioni sarebbero a carico del Comune, quasi la metà dell’intero investimento. Ma non è solo questione di denaro contante. L’U.S. Avellino chiede anche l’area dello stadio messa a disposizione gratis per 65 anni, l’esenzione da IMU, TARI e altri tributi comunali, i parcheggi pubblici oggi affidati a Telereading e l’esenzione dal costo di costruzione. Sommando tutto, il contributo del Comune supera il 50% dell’investimento totale.

E qui entra in gioco il primo grande nodo politico. “Il Comune non dispone di risorse proprie per l’opera”, ha chiarito Pizza. “L’eventuale avvio del percorso è subordinato alla verifica della disponibilità e dell’entità delle risorse pubbliche effettivamente destinabili, alla luce dell’interlocuzione con la Regione Campania”. In altre parole, senza i soldi della Regione, il progetto resta sulla carta. E la Regione, per ora, ha dato segnali incoraggianti ma non definitivi. Il presidente Roberto Fico ha confermato il finanziamento, ma gli atti ufficiali non sono ancora arrivati. “Le parole del Presidente Fico restituiscono ragioni all’ottimismo”, ha detto il sindaco, “ma fino ad allora il Comune non potrà dare una risposta”.

Le criticità sollevate dalle slide sono tante e toccano il cuore dell’operazione. La gestione del nuovo impianto sarebbe affidata a una società di progetto creata apposta, con l’U.S. Avellino al 51% e la Angelo Antonio D’Agostino Costruzioni Spa al 49%. Un assetto che pone più di una questione: gran parte dei ricavi ruoterebbe attorno a un solo soggetto, la società calcistica, che sarebbe allo stesso tempo socio di maggioranza della società di gestione e principale utilizzatore dello stadio. L’affidamento diretto, senza gara, per 65 anni, è un altro punto che richiede verifiche di legittimità. E poi c’è il diritto di superficie: il Comune dovrebbe concedere l’area gratis per 65 anni, esentare la società da IMU, TARI e altri tributi, e cedere i parcheggi pubblici oggi affidati a Telereading, con una conseguente riduzione dei canoni incassati dall’ente.

I numeri del canone di concessione fanno riflettere. Oggi l’U.S. Avellino paga circa 170 mila euro l’anno per usare il Partenio. Con il nuovo accordo si salirebbe a 1,5 milioni l’anno, con adeguamento all’inflazione: il 36,1% di tutti i ricavi previsti. Un canone 9,4 volte più alto di oggi, con 1,34 milioni in più ogni anno. Ma quali certezze ci sono che una cifra del genere sia sostenibile per una concessione che dura decenni? E cosa resterà del nuovo Partenio tra 60 anni? Le slide non lasciano spazio all’entusiasmo acritico: non ci sono garanzie adeguate sui costi di manutenzione.

A questo si aggiunge un’ambiguità non da poco sulla durata della concessione: nella relazione si parla di 60 anni, nel piano economico-finanziario di 65. Non è un dettaglio, perché da questa differenza dipendono la durata dell’affidamento, gli anni in cui il Comune non potrà disporre di un bene della città e l’equilibrio dei conti dell’intera operazione. Per il sindaco, la strada è tracciata: servono accordi vincolanti e garanzie adeguate per tutelare sia l’U.S. Avellino che l’interesse pubblico, chiarezza sui rapporti tra i soci della società di progetto, e una verifica sulla legittimità dell’affidamento diretto senza gara.

Il messaggio finale è politico e umano allo stesso tempo. “Da tifoso dico sì al nuovo stadio, da sindaco ho il dovere di fare lo stadio tutelando il pubblico interesse”, ha scritto Pizza. “Nessun pregiudizio verso l’U.S. Avellino, una sola logica ci guida: l’interesse pubblico. Un solo condizionamento accettiamo: quello delle norme”. La proposta è complessa e ha richiesto un’approfondita istruttoria tecnica, giuridica, amministrativa ed economico-finanziaria. Le risultanze degli uffici comunali dicono che l’ipotesi progettuale è certamente meritevole di essere presa in considerazione, ma va ulteriormente approfondita. Non sussistono, allo stato, tutti gli elementi per una valutazione definitiva o per avviare il percorso prospettato.

Per questo l’amministrazione ha formalizzato richieste di chiarimento all’U.S. Avellino, soggetto proponente, affinché fornisca risposte puntuali e definitive. Solo con quelle risposte gli uffici comunali potranno completare l’istruttoria. E solo quando ci sarà certezza sulle risorse della Regione, il Comune potrà assumere determinazioni definitive. Nel frattempo, il sindaco chiede serenità: “Quando si chiede l’aiuto di un ente pubblico bisogna rispettare tempi e procedure”. Avellino ha bisogno di uno stadio nuovo, questo è fuori discussione. Ma non a qualsiasi prezzo e non con le regole scritte da altri. Lo stadio si farà, ma solo nel rispetto delle regole e nell’interesse della città, della provincia e dei tifosi.