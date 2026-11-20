Il sindaco Nello Pizza e l’assessora Enza Ambrosone illustrano i rilievi dell’amministrazione sul progetto presentato dal presidente dell’Us Avellino. Sotto esame costi, concessione, agevolazioni fiscali e manutenzione. Chieste integrazioni alla società biancoverde prima di qualsiasi decisione.

Il Comune di Avellino, al momento, non ritiene percorribile la proposta avanzata da Angelo Antonio D’Agostino per la realizzazione del nuovo Partenio-Lombardi. Non si tratta, però, di una chiusura definitiva. L’amministrazione comunale ha infatti individuato diversi aspetti che necessitano di ulteriori approfondimenti e ha chiesto alla società biancoverde di fornire chiarimenti e documentazione integrativa. Solo successivamente sarà possibile arrivare a una valutazione complessiva dell’operazione.

A sette giorni dall’intervento pubblico del presidente dell’Us Avellino, è arrivata la replica di Palazzo di Città. Nel corso di un lungo confronto con i giornalisti, il sindaco Nello Pizza e l’assessora ai Lavori Pubblici Enza Ambrosone hanno ricostruito il percorso seguito dall’amministrazione e soprattutto le ragioni che, allo stato attuale, impediscono di esprimere un giudizio positivo sul progetto.

Pizza ha ribadito che la posizione del Comune non ha subito cambiamenti e che la priorità resta quella di individuare una soluzione concreta per dotare la città di un impianto moderno. La scelta di lavorare a un intervento interamente pubblico, ha spiegato il primo cittadino, sarebbe maturata anche alla luce delle incertezze e dei ripensamenti che negli anni hanno caratterizzato il confronto con la società calcistica.

Il sindaco ha inoltre ricordato che l’accelerazione sul fronte pubblico è arrivata dopo le iniziative avviate per gli stadi di Napoli e Salerno e le interlocuzioni istituzionali con la Regione Campania. Sul tema delle risorse finanziarie, al centro delle contestazioni sollevate dall’opposizione e dal consigliere regionale Livio Petitto, Pizza ha precisato che i finanziamenti non sono ancora materialmente disponibili, ma che il lavoro amministrativo è comunque andato avanti attraverso il Documento di Indirizzo alla Progettazione. Un passaggio che, nelle intenzioni del Comune, rappresenta l’impegno a portare avanti l’intervento, subordinatamente allo stanziamento delle risorse regionali.

Nessuna apertura incondizionata, invece, rispetto alla proposta del presidente D’Agostino. Pizza ha contestato le ricostruzioni circolate negli ultimi giorni, sottolineando che un investimento di questa portata non può essere valutato sulla base delle aspettative dei tifosi o del valore emotivo dello stadio. Servono numeri, garanzie e condizioni economiche verificabili, anche in considerazione delle responsabilità che ricadono sull’ente e dei controlli della Corte dei Conti.

Il primo cittadino ha escluso qualsiasi intento di ostacolare l’Us Avellino, ribadendo che le risorse pubbliche potrebbero sostenere tanto un intervento completamente pubblico quanto un’operazione realizzata attraverso il partenariato. L’obiettivo, ha aggiunto, è arrivare a una struttura adeguata alle esigenze della città e della tifoseria, senza compromettere la correttezza dell’azione amministrativa.

Più nel dettaglio è entrata Enza Ambrosone, che ha innanzitutto richiamato l’attenzione sul clima di tensione sviluppatosi intorno alla vicenda. Secondo l’assessora, le polemiche e le accuse rivolte a Palazzo di Città rischiano di allontanare il confronto dai contenuti effettivi della questione. L’amministrazione, ha ribadito, intende invece concentrarsi sulla tutela dell’interesse collettivo.

Ambrosone ha ricordato il lavoro svolto dall’insediamento della nuova giunta, con il tema dello stadio inserito tra le priorità dell’agenda politica, i contatti avviati con la Regione e la predisposizione degli atti necessari. Un percorso che procede parallelamente alle verifiche degli uffici comunali e alle interlocuzioni sulle disponibilità finanziarie della programmazione regionale, attuale e futura.

Uno dei principali nodi riguarda la natura stessa dell’operazione proposta da D’Agostino. Secondo l’assessora, il progetto presentato riprende l’impostazione del precedente project financing, che aveva ottenuto il riconoscimento della pubblica utilità circa tre anni fa, ma non coincide con il piano originario elaborato dall’architetto Zavanella. Quest’ultimo comprendeva anche spazi commerciali e un nuovo parcheggio, con un investimento inizialmente quantificato in circa 60 milioni di euro. Nel corso degli anni, tuttavia, il valore dell’intervento sarebbe cresciuto fino a raggiungere circa 120 milioni, al netto dell’Iva.

Una differenza sostanziale che, secondo Ambrosone, impone di valutare attentamente la possibilità di avviare una nuova istruttoria, con un successivo passaggio in Consiglio comunale.

Tra le incongruenze evidenziate dagli uffici c’è innanzitutto la diversa durata della concessione indicata negli atti: in un documento si fa riferimento a 60 anni, in un altro a 65. Cinque anni di scarto che, ha osservato l’assessora, rappresentano un elemento tutt’altro che secondario nella valutazione di un accordo destinato a vincolare l’ente per un periodo così lungo.

Sotto la lente anche la ripartizione degli oneri economici. La proposta prevede un contributo pubblico a fondo perduto di 52,5 milioni di euro, pari a circa il 43% dell’investimento. A questa cifra, però, andrebbero aggiunti i benefici derivanti dall’esenzione dei tributi comunali, quantificati in oltre 6,7 milioni di euro. Considerando anche questa componente, la quota riconducibile al Comune arriverebbe al 46,9%.

Non sono stati ancora chiariti in maniera sufficiente, inoltre, altri aspetti finanziari: dal valore del diritto di superficie al canone unico patrimoniale, passando per i costi di costruzione, l’Iva e la gestione dei parcheggi.

Ulteriori interrogativi riguardano il mantenimento dell’impianto. Nella documentazione, secondo quanto riferito dall’assessora, non sarebbe definito con precisione chi dovrà sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e quali condizioni dovranno essere rispettate al termine della concessione, quando lo stadio tornerà nella disponibilità dell’ente pubblico.

Un altro elemento che ha attirato l’attenzione degli uffici è l’incremento del canone previsto per la società di scopo incaricata della gestione della struttura, passato a circa 1,5 milioni di euro, con un valore indicato come nove volte superiore rispetto al precedente riferimento.

È proprio su questi punti che Palazzo di Città ha deciso di chiedere un’integrazione della documentazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti fiscali e tributari. Per Ambrosone, prima di assumere qualsiasi impegno economico, è indispensabile dimostrare la sostenibilità dell’intervento e la sua effettiva convenienza per la comunità. L’utilizzo di risorse pubbliche, ha sottolineato, richiede valutazioni rigorose e garanzie che escludano il rischio di operazioni non adeguatamente ponderate.

Adesso la questione torna nelle mani dell’Us Avellino. Spetterà a D’Agostino e ai suoi collaboratori esaminare le osservazioni formulate dal Comune e decidere se modificare o integrare la proposta. Il confronto, dunque, resta in piedi, ma per superare l’attuale fase di stallo serviranno risposte puntuali ai rilievi tecnici ed economici sollevati dall’amministrazione. La partita sul futuro del Partenio-Lombardi è tutt’altro che conclusa.