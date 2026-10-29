Nuovo stadio, ecco la proposta di D’Agostino: 115 milioni e 21 mila posti

È questa l’offerta che stamattina l’US Avellino ha presentato ufficialmente al Comune di Avellino per la realizzazione del nuovo stadio: un progetto ambizioso che prevede un impianto da 21.007 posti, con un valore complessivo dell’opera che si aggira intorno ai 127 milioni di euro. Considerando il ribasso d’asta previsto, l’investimento si attesta a 115 milioni di euro, dei quali la società biancoverde chiede 52,5 milioni al Comune a titolo di contributo pubblico, nell’ottica di una realizzazione in partenariato pubblico-privato.

Accanto alla proposta economica, il club ha avanzato una richiesta procedurale precisa per accelerare i tempi: la convocazione di una conferenza di servizi decisoria entro i prossimi 60 giorni, al fine di sbloccare l’iter autorizzativo e dare concretezza all’intervento. L’US Avellino ha rivisto il progetto iniziale: si dice addio al centro commerciale e al grande parcheggio multipiano. Al loro posto, il progetto prevede ora la realizzazione di un asilo nido.