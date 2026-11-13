Nuovo stadio, ecco il progetto D’Agostino. E a Fico: “Il Partenio-Lombardi resterà pubblico”

Uno stadio da circa 21mila posti, moderno, senza barriere e aperto alla città anche al di fuori degli appuntamenti sportivi. È il progetto per il nuovo Partenio-Lombardi presentato a Avellino, con un investimento complessivo stimato in 120 milioni di euro, di cui oltre la metà a carico dei privati. L’intervento si basa sulla formula del partenariato pubblico-privato e punta a trasformare radicalmente l’attuale impianto, mantenendone però la proprietà pubblica.

A illustrare la proposta è stato il patron dell’Us Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, che ha ribadito la volontà della società di contribuire concretamente al futuro dello stadio e del club. «Oggi parliamo di cose concrete. L’Avellino non è soltanto una squadra, ma una realtà importante per la città e per la provincia. Vogliamo contribuire a mettere le basi per un futuro importante di questa società». Per D’Agostino, la nuova struttura rappresenta un investimento strategico: «È una cosa fondamentale. Una struttura che non c’è nel Sud Italia e che può diventare un fiore all’occhiello. Girando gli altri campi di Serie B, non ce n’è una così».

Il presidente ha difeso la scelta del partenariato pubblico-privato, indicandolo come il percorso che, a suo giudizio, potrebbe consentire di accelerare i tempi. «Non è un capriccio di qualcuno, ma una cosa importante. Noi abbiamo proposto questa strada perché, secondo noi, è il modo più rapido. Se c’è un’altra soluzione va bene, basta che non perdiamo tempo. Ci stiamo sforzando di convincere anche chi non è ancora convinto e siamo disposti a mettere la maggior parte dell’investimento, per far capire quanto teniamo alla realizzazione di questa struttura».

Nel corso della conferenza, D’Agostino ha risposto anche alle perplessità legate al coinvolgimento dei privati e alla posizione del presidente della Regione Roberto Fico, ribadendo che lo stadio non perderà la sua natura pubblica. «Lo stadio è pubblico e resterà pubblico. La proprietà sarà pubblica. Ho invitato il sindaco di Avellino, Nello Pizza, alla conferenza, evidentemente non è potuto passare. Se non vogliono l’aiuto del privato devono dircelo. Se poi devono raffazzare uno stadio pur di fare dispetto, non so a chi, a me non interessa. Noi siamo qui a progettare qualcosa di serio: non abbiamo fatto un semplice rendering, ma un progetto concreto per dare una mano, anzi due mani».

Il patron biancoverde ha sottolineato che la nuova struttura rappresenterebbe un valore aggiunto anche per la società sportiva, migliorandone l’immagine e le possibilità di accoglienza. «Avellino merita questo e anche di più. Non voglio fare polemiche né parlare di politica. Lo stadio va in ogni caso rifatto, perché è fatiscente e ha una limitazione di capienza che rappresenta un danno per noi». Dure anche le parole sull’attuale impianto: «Io ho vergogna ad accogliere le squadre avversarie nel nostro stadio. Il progettista dell’epoca, negli anni Settanta o Ottanta, ha costruito diversi impianti in Italia, tutti uguali. L’unico rimasto così com’era è il nostro, mentre gli altri si sono adeguati».

Il progetto, illustrato dall’architetto Riccardo Cefarelli, direttore tecnico commerciale dello studio Zavanella, si trova nella fase di avanzamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica. La capienza prevista è di circa 21mila spettatori, con uno stadio di categoria Uefa 4 e una concezione architettonica pensata per avvicinare il pubblico al terreno di gioco. «La distanza tra i sediolini e il campo sarà di appena 5,9 metri. Potremo davvero sentire respirare i giocatori: è un modo rivoluzionario di vivere la partita», ha spiegato il tecnico.

Tra gli interventi più significativi figura la realizzazione di un sovrappasso pedonale su via Annarumma, destinato a consentire ai tifosi ospiti di raggiungere la Curva Nord partendo dall’area di Campo Genova. L’impianto sarà sopraelevato e accompagnato da un incremento delle aree verdi e dalla creazione di piazze pedonali. L’obiettivo è superare l’attuale modello delle recinzioni e delle barriere, rendendo lo stadio più accessibile e integrato nel contesto urbano.

Grande attenzione sarà riservata anche ai settori popolari, con sediolini progettati per consentire ai tifosi delle curve di seguire la partita in piedi, liberando il gradone. La struttura sarà concepita come un teatro, con visuali ravvicinate e condizioni di comfort per gli spettatori. Ma il nuovo Partenio non sarà soltanto un impianto sportivo: sono previsti spazi per l’intrattenimento e la cultura, utilizzabili anche per presentazioni di libri, oltre a un asilo nido, un bar e un ristorante con doppio affaccio, verso Montevergine e la città da un lato e sul campo di gioco dall’altro.

Anche gli ambienti riservati alla squadra saranno caratterizzati da richiami all’identità biancoverde. Nello spogliatoio dell’Avellino spiccherà la frase: «Chi ha paura del lupo non entra nel bosco».

Sul percorso amministrativo e sulle modalità di realizzazione è intervenuto l’avvocato Marco Monaco, che ha ricordato come l’Us Avellino sia l’unica società sportiva in Campania ad aver utilizzato la procedura prevista dalla cosiddetta Legge Stadi. Monaco ha chiarito che la concessione al soggetto proponente sarebbe gratuita per 60 anni, ma senza trasferimento della proprietà dell’impianto, che rimarrebbe nel patrimonio pubblico del Comune.

Quanto ai tempi, la prospettiva illustrata è quella di procedere per fasi successive, senza demolire integralmente e in un’unica soluzione l’attuale Partenio-Lombardi. Secondo quanto spiegato in conferenza, i lavori potrebbero essere avviati e portati avanti per step, consentendo una trasformazione progressiva della struttura.