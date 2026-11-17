Montefredane prova a giocare un ruolo da protagonista nel futuro delle infrastrutture sportive e degli eventi in Irpinia. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ciro Aquino ha lanciato una manifestazione di interesse esplorativa, della durata di trenta giorni, per verificare la disponibilità di imprenditori e investitori a realizzare un nuovo stadio e una simle arena nell’area ex industriale della Novolegno. Una proposta che guarda ben oltre i confini comunali e che punta a trasformare un’area strategica della provincia di Avellino in un nuovo polo sportivo, culturale e turistico. L’obiettivo è intercettare investimenti privati per realizzare una struttura in grado di ospitare non soltanto manifestazioni sportive, ma anche concerti, grandi eventi e iniziative dedicate alla promozione delle imprese e delle eccellenze del territorio.

«Abbiamo lanciato una manifestazione di interesse esplorativa per verificare se ci sono imprenditori pronti a investire su un’area strategica per il territorio della provincia di Avellino, realizzando un nuovo stadio e soprattutto una smile arena per grandi eventi, concerti e iniziative di rilancio turistico», spiega Aquino. Il primo cittadino considera l’iniziativa un’opportunità di riqualificazione urbana e di sviluppo economico. A rendere particolarmente interessante l’area ex Novolegno è soprattutto la posizione, in prossimità di importanti infrastrutture di collegamento, sia ferroviarie sia autostradali, con la A16 Napoli-Canosa. «Si tratta di una proposta intelligente, a mio avviso, perché consente di riqualificare un’area ex industriale, ma soprattutto perché è collocata al centro di grandi collegamenti. È una visione moderna dell’organizzazione urbana, che deve riguardare non soltanto la città di Avellino ma l’intera provincia», sottolinea il sindaco.

«Un nuovo stadio non si può costruire in meno di tre anni. Questo significa che, se dovessero partire i lavori, per quel periodo la squadra non giocherebbe ad Avellino, ma sarebbe costretta a disputare le partite fuori città. È un aspetto che deve essere valutato attentamente dalla società, dal tifo organizzato e dalle forze politiche che si stanno confrontando sul tema».

Da qui l’idea di individuare in Montefredane una possibile alternativa. L’area ex Novolegno, nelle intenzioni di Aquino, potrebbe rappresentare una soluzione da approfondire, anche nell’ottica di una collaborazione territoriale più ampia.

«Montefredane può offrire un’alternativa con un’area strategica che potrebbe diventare un fiore all’occhiello per l’Irpinia e per la stessa città di Avellino. Se parliamo di area vasta, dobbiamo necessariamente considerare anche i Comuni limitrofi e ragionare in una prospettiva comprensoriale».

Per il momento si tratta di una proposta esplorativa, senza investimenti già individuati né progetti definitivamente approvati. I prossimi trenta giorni serviranno proprio a capire se esistono soggetti imprenditoriali interessati a raccogliere la sfida e a trasformare l’idea in un progetto concreto. «Lanciamo questa proposta e vedremo se ci saranno imprenditori pronti a cogliere la sfida», conclude Aquino.