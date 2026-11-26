MERCOGLIANO- Un nuovo smottamento nella notte lungo uno dei tornanti che conduce a Montevergine fa tornare la paura di uno stop alla viabilita’ verso il Santuario di Mamma Schiavona. Lo smottamento si è registrato a oltre 500 metri di altezza, nei pressi della strada gia’ oggetto . A provocare il cedimento le piogge persistenti delle ultime ore. Sul posto i tecnici della Protezione Civile, della Provincia e della ditta appaltatrice, impegnati nella rimozione del materiale franoso e nelle verifiche sulle condizioni di sicurezza. In questi minuti è in corso un sopralluogo da parte del presidente della Provincia Fausto Picone. Aerre