Un passo concreto verso la realizzazione del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco al servizio della Valle Caudina. Questa mattina si è svolto un sopralluogo tecnico alla presenza della Direzione Regionale e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, insieme all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Pisano. L’incontro ha avuto l’obiettivo di fare il punto sull’iter del progetto e soprattutto di accelerare il cronoprogramma per la realizzazione della struttura, considerata un presidio strategico per la sicurezza dell’intero territorio caudino. A darne notizia è stato lo stesso primo cittadino attraverso un post pubblicato sui social, nel quale ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Un passo decisivo per la sicurezza della Valle Caudina».

Durante il sopralluogo sono state definite alcune tappe fondamentali che scandiranno il percorso verso la costruzione del nuovo distaccamento. Entro la fine di maggio è prevista la sottoscrizione dell’atto di cessione dell’immobile al Demanio dello Stato. Successivamente, entro dicembre 2026, dovrebbero partire le opere di demolizione a cura dei Vigili del Fuoco, mentre entro giugno 2027 è prevista la posa della prima pietra e l’avvio ufficiale del cantiere. L’amministrazione comunale ha ribadito la piena disponibilità a collaborare con tutti gli enti coinvolti per agevolare le procedure e ridurre al minimo i tempi burocratici e operativi. «Vogliamo consegnare ai cittadini un presidio di sicurezza fondamentale per tutto il territorio», ha spiegato il sindaco Pisano, evidenziando come il nuovo distaccamento rappresenti un investimento importante non solo per San Martino Valle Caudina ma per l’intera area.