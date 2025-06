Nuovo colpo della Polizia allo spaccio nel Vallo di Lauro: arrestato un cinquantenne

QUINDICI- Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro hanno inferto un altro duro colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti nel Vallo di Lauro. Al termine di un’operazione del personale agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi all’interno di un’abitazione nel centro di Quindici, sono stati sottoposti a sequestro circa duecento grammi di droga, cocaina e hashish, che erano custoditi da un cinquantenne “insospettabile”. La perquisizione della Polizia ha avuto esito positivo. In casa c’erano circa 70 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e vari pezzi di hashish. Oltre anche a tutto l’ occorrente per pesare e confezionare lo stupefacente. Nella sua disponibilità l’uomo aveva anche una rilevante somma di denaro, circa 8000 euro. Il cinquantenne è stato tradotto presso il carcere di Bellizzi Irpino, su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Avellino. In mattinata si e’ svolto l’ interrogatorio di convalida davanti al Gip del Tribunale di Avellino Mauro Tringali. Il presunto spacciatore, difeso dall’avvocato Isidoro Bizzarro, ha fornito una sua versione dei fatti. Il Gup ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari. Si tratta dell’ennesimo colpo inferto dalla Polizia di Stato nel Vallo di Lauro. Gli agenti di Viale dei Platani, in passato anche insieme al personale della Mobile di Avellino, hanno gia’ smantellato almeno due piazze di spaccio sul territorio. Le indagini della Procura della Repubblica di Avellino intanto continuano.