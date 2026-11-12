Nuovo allarme bomba fake anche in Irpinia: interessate dalle ispezioni tredici scuole

AVELLINO- Altre tredici scuole destinatarie della mail che annunciava l’esplosione di un ordigno all’interno della scuola. Ventiquattro ore dopo il primo allarme, che in provincia di Avellino ha interessato 37 istituti (13 segnalazioni dei dirigenti pervenute alla Polizia e 24 ai Carabinieri con relative ispezioni) anche questa mattina sono scattate le ispezioni dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino in tredici scuole, anche se l’elenco potrebbe aumentare: si tratta degli istituti di Quadrelle

, Mugnano Cardinale,Lauro, Quindici complessivamente sette plessi nel territorio del Baianese, Montefalcione,.Candida , Parolise e San Potito Ultra. Segnalazioni e ispezioni effettuate nei comuni di competenza dei Commissariati di Ps anche da parte delnpersonale della Questura di Avellino. Le mail che minacciano la presenza di bombe, come ieri, sono sempre a firma Mikhail Andropov.