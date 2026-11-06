Nuove indagini sul delitto Campanello, quell’impegno del Procuratore Nazionale Antimafia Melillo

AVELLINO- “Vorrei che venisse considerata come assunzione di un impegno, il comandante Zaccariello, il direttore che però io chiamo sempre comandante, ha ricordato gli uomini caduti nell’adempimento del dovere, per ciascuno di questi omicidi sono stati individuati e condannati gli autori, salvo in un caso: quello di Pasquale Campanello, ucciso nel 1993. Bene, da questo punto di vista, come Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrosismo assumo un impegno, quello di fare tutto il possibile e lo dico ai familiari di questo valoroso servitore dello Stato: quello di ricominciare le indagini e orientarle verso l’individuazione dei responsabili, perché anche a distanza di tempo questo e’ un nostro dovere e la legge lo contempla, dichiarando l’imprescrivibilita’ di delitti come questo”. Nel giorno in cui si apprende della riapertura delle indagini della Procura di Napoli, la Direzione Distrettuale Antimafia guidata da Nicola Gratteri e l’inchiesta del Nic (Nucleo Investigativo Centrale) della Polizia Penitenziaria, tornano ad essere ricordato l’impegno del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, in occasione della cerimonia per i 25 anni del Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria tenutasi a Roma, presso la Scuola di formazione dell’amministrazione penitenziaria nel 2024 alla presenza della vedova di Pasquale Campanello, Maria Antonietta Oliva. Melillo aveva ricordato tra le vittime del dovere il vicebrigadiere Campanello Pasquale morì a 32 anni, ucciso l’8 febbraio 1993 con 15 colpi di pistola in un vero e proprio agguato sotto la sua abitazione a Torette di Mercogliano.aerre